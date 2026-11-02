Resumen: Un venezolano conocido como «leo» fue asesinado a bala en El Popular, nororiente de Medellín. Según testigos, recibió dos disparos en el cuello y llegó sin vida a un centro hospitalario. Versiones extraoficiales apuntan a una posible emboscada. No hay capturados y el móvil sigue por esclarecerse.

¿Le picaron arrastre? A «leo», el venezolano, lo mataron en El Popular, de dos tiros en el cuello

Minuto30.com .- Un hombre de nacionalidad venezolana, conocido como «leo», fue asesinado a bala en el barrio El Popular, en el nororiente de Medellín. El ataque ocurrió en la carrera 42E con calle 118B y, de acuerdo con las primeras versiones, fue cometido por individuos que se movilizaban en una motocicleta. Por este homicidio no se reportan capturados.

Según cuentan testigos, la víctima recibió dos heridas de arma de fuego en el cuello. Tras la agresión fue llevada a una institución hospitalaria del norte de Medellín, pero llegó sin vida debido a la gravedad de las lesiones. Al momento del ataque vestía un buzo blanco y una pantaloneta azul oscura.

¿A «leo» le habrían «picado arrastre»?

Una de las versiones extraoficiales sobre lo sucedido apunta a que el hombre habría sido llevado mediante engaños hasta el punto donde lo atacaron. Un conocido, al parecer, lo llamó para encontrarse en ese lugar, donde lo estarían esperando sus victimarios.

Esa es la hipótesis que está detrás de la expresión «picar arrastre»: una supuesta cita que habría terminado en una emboscada. Sin embargo, se trata de una versión preliminar y todavía está por establecerse cómo se produjo ese encuentro y qué relación tendría la persona que lo contactó con los autores del homicidio.

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Prendas y elementos hallados

También se conoció, de manera extraoficial, que en el sector de El Playón, en Santa Cruz, habrían sido encontradas prendas que pertenecerían a los agresores. La relación de esa ropa con el ataque es otro de los aspectos por esclarecer dentro de la investigación.

En el lugar del crimen se habrían hallado elementos balísticos y el celular del ciudadano venezolano. Aunque la presencia del teléfono hace parte de la información preliminar sobre el caso, ese hallazgo, por sí solo, no permite establecer cuál fue el móvil del asesinato ni descartar de forma definitiva un intento de hurto.

Llevaba poco tiempo en el sector

Las versiones conocidas señalan que «leo» había llegado a este sector hacía menos de dos semanas, procedente del centro de Medellín. Además, tendría previsto trasladarse a Bogotá a corto plazo.

Entre las hipótesis que se estarían investigando figura un posible ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico. Esa eventual motivación no está establecida y no implica que se haya determinado una vinculación de la víctima con actividades ilegales. Las circunstancias del ataque y la identidad de sus responsables continúan por esclarecerse.