¡Encapuchados le dispararon sin mediar palabra en la «calle sin salida»! Asesinado en barrio Popular

Resumen: Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre de 45 años en el nororiente de Medellín. La víctima quien fue atacado con arma de fuego en vía pública del barrio Popular.
Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre de 45 años en el nororiente de Medellín. La víctima quien fue atacado con arma de fuego en vía pública del barrio Popular.
Detalles del ataque en el barrio Popular
El hecho ocurrió en la carrera 38 con calle 118, en una zona conocida como el sector «La Calle sin salida», en inmediaciones de la balastrera.
De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue interceptada por individuos encapuchados y vestidos de negro, quienes desenfundaron armas de fuego y le dispararon de manera directa y sin mediar palabra, causándole la muerte en el lugar.
Lo que se sabe de la víctima y la investigación
El hoy occiso tenía 45 años y era padre de una niña de 11 años.
Las autoridades judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan labores en la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y esclarecer los móviles del crimen.
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