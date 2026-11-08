Resumen: La estatua de ‘El Cacique’ en la glorieta Los Juglares quedó sin el brazo derecho; el alcalde, Ernesto Orozco, exigió respeto y ordenó repararla

Le mutilaron el brazo a Diomedes Díaz: vandalizaron su estatua en Valledupar y el alcalde ordenó repararla

La estatua de Diomedes Díaz en Valledupar amaneció dañada. Una de las figuras que rinden homenaje al cantante vallenato fue vandalizada y quedó sin el brazo derecho, un hecho que despertó el rechazo del alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco, y la indignación de seguidores del artista en redes sociales.

La escultura está en la glorieta Los Juglares, un espacio de la capital del Cesar donde se exaltan figuras de la música vallenata. Allí, el monumento del ‘Cacique de La Junta’ es uno de los puntos donde turistas y fanáticos se detienen a tomarse fotos con el ídolo.

¿Qué le pasó a la estatua de Diomedes Díaz?

El daño se concentró en el brazo derecho de la figura, que fue mutilado. Las imágenes que circulan muestran la manga de la camisa vacía y, en el otro extremo de la pieza, la zona de la fractura al descubierto, con el material interno a la vista. La intervención cambió por completo la representación del cantante, nacido en La Junta, La Guajira.

Hasta ahora los reportes no precisan quién fue el responsable ni cómo ocurrió el hecho. Lo que sí quedó claro, según el propio mandatario, es que la escultura perdió su brazo derecho.

El mensaje del alcalde Ernesto Orozco

Fue el propio alcalde quien dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta de X. Allí pidió respeto por los espacios públicos y por el legado cultural de la ciudad. “Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones para que se encargue de arreglarlo”, escribió.

El mandatario explicó que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para que adelante la reparación de la figura, con el propósito de recuperar la imagen del artista en uno de los espacios más visitados de la ciudad.

‘Amaneció mutilado’: el debate por el material y el comportamiento de los visitantes

El caso llevó a que se hablara también de otro punto: el cuidado de las esculturas. En redes, la cuenta Blog Vallenato compartió un mensaje en el que advirtió que algunas personas “se apasionan mucho” con la estatua de ‘El Cacique’ y terminan afectándola. Según ese mensaje, el monumento amaneció “mutilado” no solo por la imprudencia de algunos visitantes, sino también por el débil material con el que está construido.

Es decir, a la falta de cultura ciudadana se sumaría la fragilidad de la pieza, que es muy visitada por quienes se acercan a tomarse fotos. Ese es el mensaje que quedó publicado en la red social:

Algunas personas se apasionan mucho con la estatua de ‘El Cacique’ y terminan afectándola. El monumento de Diomedes en Valledupar amaneció “mutilado”, por cuenta no solo de la imprudencia de algunos visitantes sino también del débil material con el que está construido. https://t.co/bS0Ots8SGY — BLOGVALLENATO (@blogvallenato) November 8, 2026

Un ícono del vallenato que sigue vivo en la memoria

Diomedes Díaz, conocido como ‘El Cacique de La Junta’, es uno de los mayores referentes del vallenato y su obra sigue sonando en fiestas, emisoras y parrandas de toda Colombia, más de una década después de su muerte, ocurrida en 2013. Por eso, cualquier daño a sus homenajes en Valledupar, la cuna de este género, genera tanta sensibilidad entre sus seguidores.

Su figura también ha estado en la agenda informativa por temas familiares y judiciales de sus herederos. Un ejemplo es el caso de uno de sus hijos, que aceptó cargos por secuestro y tortura.

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El episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cuidar los bienes públicos y los elementos que hacen parte del patrimonio cultural de las ciudades. No es la primera vez que una estatua termina afectada por el comportamiento de los visitantes, y el caso de Cartagena es un ejemplo reciente.

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Qué sigue para la estatua

Por ahora, la Alcaldía de Valledupar deberá encargarse de la reparación de la escultura a través de la Oficina de Cultura, según lo anunciado por Orozco. Aún no se ha informado una fecha para que la figura vuelva a quedar completa ni cuánto costará el arreglo.

Mientras tanto, los seguidores del Cacique esperan que la estatua recupere pronto su brazo y que los visitantes cuiden uno de los homenajes más queridos al artista en la capital vallenata.