Resumen: Aida Victoria Merlano reveló que funcionarios del ICBF llegaron a su vivienda tras una denuncia presentada por su expareja, quien la señaló de supuestamente abandonar a su hijo mientras participaba en un reality en México. La influencer aseguró que mostró contratos, respondió preguntas sobre el cuidado del menor y presentó pruebas de que el niño permaneció acompañado y en buenas condiciones durante su ausencia.

¡Le mandó el ICBF! Ex de Aida Victoria la acusó de abandonar a su hijo por irse a un reality

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales luego de revelar una situación que, según contó, se presentó tras su regreso a Colombia luego de participar en el reality La Mansión VIP.

La influenciadora afirmó que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegaron hasta su vivienda para realizar una verificación relacionada con el cuidado de su hijo Emiliano.

De acuerdo con su versión, la visita habría sido consecuencia de una denuncia interpuesta por su expareja y padre del menor, Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, quien habría puesto en duda las condiciones en las que se encontraba el niño mientras ella estaba fuera del país por compromisos laborales.

La situación generó múltiples reacciones luego de que la propia Merlano compartiera detalles del procedimiento a través de transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, donde relató cómo se desarrolló la visita de las funcionarias.

ICBF realizó verificación en la vivienda

Según lo narrado por la influencer, en su residencia se hicieron presentes una nutricionista y una psicóloga, quienes adelantaron preguntas relacionadas con la alimentación, el entorno y el cuidado del menor.

Merlano aseguró que respondió cada uno de los requerimientos y presentó explicaciones sobre su ausencia del país, la cual atribuyó a compromisos laborales. En ese sentido, indicó que mostró documentación que respaldaba su participación en el programa grabado en México.

“Sí amor, andaba trabajando porque, como yo mantengo a mi hijo, me tocó trabajar. Saqué mi contrato y le mostré todo”, afirmó la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano reveló que funcionarios del ICBF visitaron su vivienda luego de una denuncia presentada por su expareja, quien cuestionó el cuidado de su hijo mientras ella participaba en un reality en México. La influencer aseguró que mostró documentos, explicó las condiciones en las que permanecía el menor y respondió a todos los requerimientos realizados durante la inspección.

Durante la diligencia, según su relato, también se evaluaron aspectos relacionados con la rutina del menor y las personas encargadas de su cuidado mientras ella se encontraba ausente.

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Señalamientos entre los padres del menor

En medio de su pronunciamiento, Aida Victoria también hizo referencia a la situación familiar con su expareja, asegurando que no mantiene contacto directo con él debido a una orden de alejamiento por presuntos casos de violencia intrafamiliar, así como procesos relacionados con la cuota alimentaria.

La influenciadora señaló además que el cuidado de su hijo ha estado a cargo de personal de apoyo en su hogar durante sus viajes laborales, y afirmó que el padre del menor habría tenido conocimiento de esas condiciones.

Incluso, según su versión, durante la visita de las autoridades se presentaron conversaciones y registros de videollamadas que demostrarían comunicación previa entre el padre y el niño en distintas ocasiones.

En medio del relato, Merlano aseguró que respondió directamente a una videollamada realizada durante el procedimiento, momento que describió en medio de su transmisión en vivo.

“Voy agarrando yo ese teléfono y voy poniendo videollamada, marco yo, porque tiro la piedra y alzo la mano, y me vio y quedó tieso y le dije: ”Cómo estas, mira ahí está el niño,”, relató.

Versión sobre la presencia del ICBF

Según lo expuesto por la creadora de contenido, la visita se habría originado tras una queja relacionada con su ausencia del país durante aproximadamente un mes, situación que fue verificada por las funcionarias durante la inspección.

La influencer sostuvo que explicó las condiciones en las que se encontraba su hijo y las rutinas establecidas en su hogar, además del acompañamiento permanente de sus cuidadoras.

Asimismo, indicó que presentó detalles sobre la alimentación del menor y otros aspectos del entorno familiar durante la evaluación realizada por las profesionales.

Sin pronunciamiento adicional de autoridades

Por el momento, no se conocen detalles adicionales por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el caso ni sobre las conclusiones de la visita mencionada por la creadora de contenido.