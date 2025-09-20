Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Le llevaron dulces y peluches, pa´matarlo: La brutal historia del minero asesinado en Medellín

Minuto30.com .- Una trágica historia conmociona al barrio Belalcázar de Medellín, donde un hombre fue asesinado a tiros en la puerta de su residencia. Javier Enrique P. A., de 33 años, conocido como «Marino», recibió cinco disparos, tres en la cabeza y dos en la cara, que le causaron la muerte de forma instantánea.

El brutal crimen se registró a las 8:47 p. m. del viernes 19 de septiembre en la carrera 64 con calle 103D, a la entrada de la casa en la que vivía con su esposa y su hijo de 12 años.

Según el relato de los testigos, los agresores, que se movilizaban en una motocicleta sin casco, llegaron a la residencia con una canasta de dulces y peluches, como si fueran a entregar un regalo.

Cuando la víctima salió a la puerta, el parrillero le disparó en repetidas ocasiones; tras ello, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Javier Enrique, que se encontraba en toalla y chanclas, cayó al suelo, dejando un gran charco de sangre en la entrada de su casa, dando paso a una dantesca escena.

Según versiones extraoficiales, el hoy occiso se desempeñaba como minero en Buriticá, y se encontraba descansando en su casa desde hacía ocho días.

Se presume que el hombre tenía una mina de oro en sociedad con otro individuo en el municipio ubicado en el occidente antioqueño; además se investiga sus posibles nexos con delincuencia organizada.

