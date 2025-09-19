Sector en el que se registró el ataque

Minuto30.com .- La noche de este viernes, poco después de las 9 de la noche, en la carrera 64 con calle 103D, en el barrio Pedregal, se registró un homicidio.

Un hombre, del que aun se desconoce su identidad, fue asesinado con arma de fuego en la puerta de su casa.

Según los reportes preliminares, unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta pasaron por el lugar y le dispararon a la víctima, dejándolo tendido en la entrada de su vivienda.

La noticia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad.

Noticia en desarrollo…