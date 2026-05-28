Resumen: Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry, fue condenado a 41 meses de prisión por su participación en la muerte del actor, tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado fatal. Las investigaciones determinaron que le administró varias dosis de la sustancia, incluyendo el día en que el actor murió en octubre de 2023. El caso también involucró a otras personas que ya fueron sentenciadas por su rol en el suministro y distribución de la droga.

¡Le inyectó varias dosis de ketamina! Sentencian al asistente de Matthew Perry por la muerte del actor de ‘Friends’

El caso por la muerte del actor Matthew Perry sumó un nuevo capítulo judicial tras la condena de su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien fue sentenciado a 41 meses de prisión por su participación en los hechos que rodearon el fallecimiento del protagonista de la serie ‘Friends’.

La decisión fue emitida por un tribunal federal en Los Ángeles, donde también se estableció que Iwamasa deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa económica. El acusado, de 60 años, tiene plazo hasta el 17 de julio para presentarse ante las autoridades y comenzar a cumplir su condena.

Iwamasa fue el último de los cinco implicados en el caso en recibir sentencia, luego de declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Según lo aceptado en el proceso judicial, tuvo un rol directo en la administración de la sustancia al actor en los días previos a su fallecimiento.

De acuerdo con los documentos del caso, el asistente admitió haber inyectado ketamina a Perry en varias ocasiones durante el mismo día de su muerte, incluyendo tres aplicaciones ese día. También se indicó que el actor habría solicitado una dosis mayor antes de su deceso.

Tras la audiencia, el sentenciado se dirigió a los familiares presentes en la sala para expresar su arrepentimiento y ofrecer disculpas por lo ocurrido.

El caso y los otros implicados

La investigación estableció que la muerte de Matthew Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023, estuvo relacionada con los efectos agudos de la ketamina. El informe forense también señaló el ahogamiento como causa secundaria tras ser hallado sin vida en un jacuzzi de su residencia.

El caso involucró a otras personas que ya habían recibido condenas previas. Entre ellas, Jasveen Sangha, identificada por las autoridades como una de las principales distribuidoras de ketamina, quien fue sentenciada a 15 años de prisión.

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También fueron condenados Erik Fleming, quien recibió una pena de 24 meses, y los médicos Mark Chávez y Salvador Plasencia, señalados por su participación en el suministro de la sustancia.

El rol del asistente en los últimos días del actor

Según la investigación, Iwamasa acompañó al actor durante sus últimos días de vida y cumplía funciones que iban más allá de su rol como asistente, incluyendo la administración de inyecciones y la gestión de la sustancia.

Los registros del proceso indican que también fue la persona que encontró sin vida a Perry en su jacuzzi tras salir de la residencia y regresar posteriormente.

El asistente había llegado a un acuerdo con la fiscalía en el que aceptó su responsabilidad en la distribución de ketamina con resultado fatal, convirtiéndose además en un testigo clave dentro del caso.

Reacciones y decisiones judiciales

Durante la audiencia, la defensa solicitó una pena reducida, argumentando que Iwamasa actuaba bajo la influencia y dirección del actor. Sin embargo, el tribunal consideró que existían elementos suficientes para imponer una condena de 41 meses, respaldando la petición de la fiscalía.

En su decisión, la jueza del caso cuestionó la conducta del acusado y sostuvo que tuvo la posibilidad de evitar los hechos.

Familiares de Matthew Perry también expresaron su posición en el proceso judicial, señalando que la confianza depositada en el asistente no fue correspondida, lo que aumentó el impacto emocional del caso.

Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing en “Friends”, falleció a los 54 años, dejando una de las carreras más reconocidas de la televisión estadounidense.