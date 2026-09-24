¡Buenas noticias para Antioquia! Embarazos adolescentes cayeron un 9,4 % durante el ultimo año

Resumen: Antioquia registró 6.713 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años durante 2025, 699 menos que en 2024. La reducción también se presentó en Urabá, donde los casos bajaron en 106. La Gobernación adelanta acciones de educación sexual, atención en salud y acompañamiento integral, mientras el programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá reporta que el 99 % de sus participantes ha prevenido un segundo embarazo.

Antioquia registró una reducción en los embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años durante 2025. Según datos preliminares del DANE, el departamento pasó de 7.412 casos en 2024 a 6.713 el año pasado, una disminución de 699 embarazos, equivalente al 9,4 %.

La reducción también se presentó en Urabá, una de las subregiones donde la Gobernación concentra parte de sus estrategias de prevención. Allí los casos bajaron de 1.486 a 1.380, es decir, 106 menos y una disminución del 7,1 % frente al año anterior.

Las cifras bajaron en los dos grupos de edad

El comportamiento registrado en Antioquia se presentó tanto entre las niñas de 10 a 14 años como entre las adolescentes de 15 a 19. En el primer grupo, los casos pasaron de 377 a 354, mientras que la tasa permaneció en 1,5 embarazos por cada mil mujeres.

Para las jóvenes de 15 a 19 años, el departamento pasó de 7.035 casos en 2024 a 6.359 en 2025, lo que representa 676 embarazos menos. En Urabá también hubo descensos: entre las niñas de 10 a 14 años se pasó de 99 a 91 casos y la tasa disminuyó de 3,7 a 3,5 por cada mil mujeres. En el grupo de 15 a 19 años, los registros bajaron de 1.387 a 1.289, con una tasa que pasó de 51,4 a 48,4.

Educación y atención en salud hacen parte de la estrategia

La Gobernación desarrolla acciones mediante el Plan de Intervenciones Colectivas, con actividades dirigidas a adolescentes de 114 municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Los contenidos incluyen derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos no planeados y violencias sexuales, salud menstrual y anticoncepción, en articulación con instituciones educativas.

A esto se suma el fortalecimiento de los servicios de salud en los 125 municipios del departamento para la atención de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. El trabajo contempla orientación en salud menstrual y anticoncepción, activación de rutas de atención frente a violencias sexuales, además de procesos de inspección y vigilancia a EPS e IPS públicas y privadas y capacitación del personal de las entidades territoriales.

Urabá concentra parte de los esfuerzos

Entre el 20 % y el 25 % de los embarazos registrados en Antioquia corresponden a Urabá, de acuerdo con la información entregada por la Gobernación. En esta subregión funciona el programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá, desarrollado junto con la Fundación Juanfe, que busca acompañar a las participantes en educación, salud sexual y reproductiva, formación laboral y fortalecimiento de sus proyectos de vida.

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Uno de los resultados reportados por la iniciativa es que el 99 % de las participantes ha prevenido un segundo embarazo. Actualmente, el programa beneficia a 460 adolescentes y jóvenes de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

“La iniciativa beneficia a 460 adolescentes y jóvenes de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó”, señaló la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, al explicar que el acompañamiento también incluye procesos educativos, apoyo psicosocial y oportunidades de inclusión laboral.

Formación y oportunidades laborales

El programa también ha avanzado en la preparación de las participantes para acceder al mercado laboral. En agosto, 94 madres adolescentes y jóvenes culminaron su formación técnica, convirtiéndose en la primera promoción de egresadas. Las áreas incluyeron asesoría comercial, servicios, recursos humanos y riesgos laborales, con el respaldo de 27 aliados empresariales.

Además, 80 jóvenes de una segunda cohorte comenzaron sus prácticas con 23 empresas de Urabá, mientras 60 madres adolescentes continúan su bachillerato mediante Juanfe School. Para facilitar su permanencia en los procesos educativos y laborales, la estrategia contempla apoyos de transporte, alimentación y cuidado infantil. Actualmente, 40 madres cuentan con un bono para el cuidado de sus hijos menores de dos años en jardines infantiles.

Más acciones de prevención

La Gobernación también anunció su participación en las actividades de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia. Las jornadas llegarán a 114 municipios priorizados y estarán enfocadas en derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias sexuales, establecimiento de límites, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados.

Con estos resultados, el departamento reporta una disminución de los casos durante 2025, mientras mantiene acciones de prevención, atención en salud, permanencia educativa y formación laboral dirigidas a niñas, adolescentes y jóvenes.