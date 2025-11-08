Resumen: Un hombre de 22 años fue capturado en flagrancia por la Policía de Bogotá luego de hurtar un vehículo en el sector de Barrios Unidos. Gracias a la rápida reacción del plan candado, los uniformados del CAI Modelo interceptaron al sospechoso en el barrio Modelo Norte, recuperaron el automotor y decomisaron un arma de fuego. En lo corrido de 2025, las autoridades han recuperado 929 vehículos e incautado 1.385 armas de fuego en la capital.

¡Le duró poco el robo! Cayó hombre que hurtó un vehículo en Barrios Unidos

En una rápida reacción policial, uniformados del CAI Modelo, en el norte de Bogotá, capturaron a un hombre de 22 años señalado de participar en el hurto de un vehículo en el sector de Barrios Unidos.

El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a su vivienda y fue interceptada por un automóvil con varios ocupantes que, mediante el uso de armas de fuego, lo despojaron de su camioneta.

Gracias al despliegue inmediato del plan candado, las autoridades lograron ubicar y seguir los vehículos reportados por el ciudadano. Minutos después, uno de ellos fue interceptado en el barrio Modelo Norte, donde los uniformados realizaron la captura en flagrancia del presunto delincuente.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó el vehículo hurtado e incautó un arma de fuego, que junto con el capturado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, destacando que, en lo corrido de 2025, se han recuperado 929 vehículos e incautado 1.385 armas de fuego, como parte de las acciones para combatir el delito en la capital.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, ya que esta información resulta clave para fortalecer los procesos investigativos y la lucha contra la criminalidad en Bogotá.