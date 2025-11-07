Resumen: El proyecto incluía la ejecución de 17 contratos de obra y otros 11 de interventoría, que tenían como finalidad realizar 56 obras de mitigación del riesgo

Cargos a exdirectores de la UNGRD Olmedo López y Eduardo González por presuntas irregularidades en reconstrucción de Mocoa

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez (2022 – 2023) y Eduardo José González Angulo (2018 – 2022), por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo), las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un poco más de 185.093 millones de pesos.

Al parecer los entonces funcionarios omitieron realizar de manera oportuna la gestión oficial para reencauzar el proyecto de inversión, remover los obstáculos surgidos durante su desarrollo y continuar con su ejecución hasta lograr su finalización exitosa.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes deficiencias en la planeación del proyecto de inversión, que afectaron de manera directa su ejecución, y retrasos significativos en el desarrollo de la obras de mitigación del riesgo sin aparente justificación, entre otras presuntas irregularidades.

Esa situación habría ocasionado que los contratos no se ejecutaran en los términos establecidos, que se suspendieran e incluso otros no se iniciaran, “tanto así que a la fecha el proyecto no se ha culminado”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos.

En total, el proyecto incluía la ejecución de 17 contratos de obra y otros 11 de interventoría, que tenían como finalidad realizar 56 obras de mitigación del riesgo luego de las inundaciones registradas en 2017 y 2018, que ocasionaron graves daños a la infraestructura del municipio.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de Olmedo de Jesús López como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Eduardo José González Angulo habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.

