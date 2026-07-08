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Resumen: Un bus escolar de transporte especial se volcó en el barrio El Caney, en Cali. El conductor fue rescatado por los bomberos y dos motocicletas resultaron afectadas.

Conductor quedó atrapado luego de que un bus escolar se volcara en el sur de Cali

Un bus escolar de transporte especial se volcó en la mañana de este miércoles 8 de julio en el barrio El Caney, en Cali.

El accidente dejó como saldo al conductor y a un motociclista lesionados, además de daños materiales en dos motocicletas que se encontraban estacionadas.

El accidente ocurrió hacia las 4:50 a.m. en la carrera 80 con calle 47. De acuerdo con la información preliminar, el conductor del bus escolar habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado sobre dos motocicletas parqueadas.

Tras el siniestro, el conductor quedó atrapado por una de sus extremidades inferiores dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cali para liberarlo.

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Una vez fue rescatado, recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial.

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Las autoridades también reportaron que un motociclista resultó lesionado durante el accidente. Entretanto, las dos motocicletas afectadas sufrieron únicamente daños materiales.

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos desplazó una máquina con cuatro unidades y una ambulancia con dos paramédicos, quienes trabajaron de manera conjunta con agentes de Movilidad en las labores de rescate y aseguramiento de la zona.

Uno de los aspectos destacados por las autoridades es que el bus escolar no transportaba estudiantes ni pasajeros al momento del volcamiento, evitando que la emergencia tuviera consecuencias mayores.

Finalmente, una grúa llegó al sitio para retirar el vehículo y restablecer la movilidad en el sector, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas que originaron el accidente.

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