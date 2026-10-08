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Resumen: Duván Gómez fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el ataque con arma cortopunzante contra un menor de 13 años en Prado Centro, Medellín. Los hechos ocurrieron el 18 de enero, luego de que el adolescente le reclamara por una agresión contra una mujer. Tras el ataque, el hombre huyó junto a otro menor, quien presuntamente ocultó el arma utilizada.

¡Le clavó un arma cortopunzante! Condenan a más de 20 años a hombre que atacó a un menor en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a Duván Gómez a 20 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en el ataque contra un menor de 13 años, ocurrido el pasado 18 de enero en el sector de Prado Centro, en Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de que el procesado aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que presentó las pruebas recopiladas durante la investigación para sustentar los cargos en su contra.

Gómez fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y uso de menores para la comisión de delitos, de acuerdo con la información entregada por el ente acusador.

El reclamo que habría desencadenado el ataque

Los hechos investigados ocurrieron cuando el adolescente de 13 años le reclamó a Gómez por las agresiones que, momentos antes, habría cometido contra una mujer.

Según las pruebas obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ese reclamo antecedió al ataque contra el menor, quien recibió varias lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante.

Después de la agresión, el condenado huyó del lugar acompañado de otra menor de edad. De acuerdo con la investigación, esta habría guardado el elemento utilizado durante el ataque con el propósito de ocultarlo.

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Estos hechos hicieron parte del material probatorio presentado por la Fiscalía durante el proceso judicial, en el que se estableció la responsabilidad penal de Gómez mediante la aceptación de cargos dentro del preacuerdo avalado por el juez.

La condena supera los 20 años de prisión

Tras revisar la negociación judicial, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo y fijó una pena de 20 años y 9 meses de cárcel contra Gómez.

La condena comprende los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y uso de menores para la comisión de delitos, relacionados con las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el adolescente.

El caso se originó en un hecho violento registrado en Prado Centro, en el centro de Medellín, y avanzó hasta una decisión judicial que impuso una pena superior a dos décadas de prisión.

La Fiscalía General de la Nación sustentó la actuación con las pruebas recopiladas por el CTI, que permitieron establecer las circunstancias del ataque y respaldar la responsabilidad aceptada por el procesado.

Con la sentencia, Gómez deberá cumplir una pena de 20 años y 9 meses de prisión por los hechos ocurridos el 18 de enero contra el menor de 13 años.