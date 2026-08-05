¡Le cerraron las puertas! Jared Leto queda fuera de película tras acusaciones de abuso sexual

Resumen: Jared Leto quedó fuera de Assassination, el thriller político dirigido por Barry Levinson, después de que la producción decidiera no continuar con su incorporación, pese a que las conversaciones estaban avanzadas. La decisión ocurre en medio de nuevos señalamientos de conducta sexual inapropiada recopilados por la BBC, que el actor niega categóricamente. La película cuenta con figuras como Jessica Chastain, Al Pacino y Brendan Fraser, y todavía no se ha anunciado quién reemplazará a Leto.

Jared Leto quedó por fuera del elenco de ‘Assassination’, el thriller político que prepara el director Barry Levinson, luego de que la producción decidiera no avanzar con la participación del actor en medio de las acusaciones de conducta sexual inapropiada que han vuelto a ocupar la atención pública.

La información fue reportada por Page Six y posteriormente recogida por otros medios. Según una fuente citada por el portal, las conversaciones entre Leto y el equipo de la película se encontraban bastante avanzadas e incluso el acuerdo parecía prácticamente definido. Sin embargo, el proyecto finalmente optó por no contar con el intérprete.

La decisión se conoció después de la publicación del documental de la BBC, ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, que reúne testimonios de mujeres que lo señalan por presuntos comportamientos sexuales inapropiados ocurridos en distintos momentos entre 2002 y 2016.

Las acusaciones no han sido comprobadas judicialmente y Leto ha negado de manera categórica los señalamientos. En una declaración difundida por Billboard, el actor afirmó: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

¿Por qué Jared Leto quedó fuera de ‘Assassination’?

De acuerdo con la información publicada por Page Six, Leto se encontraba en conversaciones avanzadas para incorporarse a la producción de Levinson. Una fuente cercana al proyecto aseguró que el proceso de selección “parecía un trato cerrado”, pero finalmente los responsables de la película decidieron no continuar con el actor.

El mismo reporte señala que tanto el director como ejecutivos vinculados con la producción ya conocían los señalamientos antes de que comenzaran las negociaciones formales con Leto.

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Otra fuente citada por Page Six planteó que el desempeño comercial de ‘Tron: Ares’, película de ciencia ficción estrenada en 2025 en la que participó el actor, pudo haber influido en la decisión. No obstante, esa misma persona consideró que ese elemento “puede haber sido una excusa para descartarlo del proyecto”, en referencia al contexto generado por las acusaciones.

Estas versiones corresponden a fuentes citadas por el medio y no a una explicación oficial entregada públicamente por la producción sobre la salida de Leto.

¿De qué trata ‘Assassination’?

La película dirigida por Barry Levinson está planteada como un thriller político basado en la historia de Dorothy Kilgallen, periodista que investigó el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.

El proyecto cuenta con un reparto encabezado por Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston y Brendan Fraser. La producción había enfrentado previamente retrasos relacionados con una demanda presentada por el coguionista y productor Nicholas Celozzi.

Pese a la salida de Leto, se espera que la película continúe adelante. Hasta el momento, no se ha informado quién ocupará el personaje que estaba previsto para el actor ni se ha confirmado una fecha de estreno.

Las acusaciones y la respuesta del actor

La decisión de apartar a Leto del proyecto coincide con la nueva atención mediática que han recibido los señalamientos en su contra tras el documental de la BBC.

La producción periodística recoge testimonios de mujeres que describieron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada y señala que algunos de los hechos relatados habrían ocurrido cuando determinadas denunciantes eran adolescentes. La BBC informó que contrastó parte de los testimonios mediante mensajes, fotografías y declaraciones de personas cercanas a las situaciones descritas.

Los señalamientos divulgados recientemente se suman a otros publicados en Air Mail en 2025, cuando nueve mujeres lo acusaron de comportamientos sexuales impropios. Los representantes de Leto rechazaron entonces esas afirmaciones y las calificaron como falsas.

En el caso de los testimonios difundidos por la BBC, el actor también negó las acusaciones. La declaración que entregó a través de Billboard sostiene que nunca ha agredido sexualmente a nadie y califica los señalamientos como falsos.

Por ahora, la salida de ‘Assassination’ representa una nueva consecuencia profesional para Leto en medio de la controversia. La producción no ha informado si el papel será reformulado o si otro actor será elegido para reemplazarlo.