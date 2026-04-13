“Le busco novia”: El inesperado video de Maluma para “ajuiciar” a Ryan Castro que encendió las redes

Resumen: Maluma causó revuelo en redes sociales al publicar varios videos en los que, en tono de broma, aseguró que estaba buscando novia para Ryan Castro y pidió a sus seguidoras enviar “hojas de vida”. La publicación generó gran interacción y comentarios entre fanáticas. Por su parte, Ryan Castro reaccionó con humor y ha reiterado que se encuentra soltero y enfocado en su carrera musical.

La vida sentimental de Ryan Castro volvió a encender la conversación digital, esta vez por cuenta de una inesperada intervención de Maluma, quien decidió tomarse con humor la soltería de su colega y convertirla en tema público.

Todo comenzó a través de las historias de Instagram del intérprete paisa, donde lanzó un mensaje directo a sus seguidores: “Le estoy buscando novia… Quién me lo ajuicia pues?”. La publicación, lejos de pasar desapercibida, generó una avalancha de comentarios, reacciones y hasta “postulaciones” por parte de fanáticas interesadas.

Pero la cosa no se quedó ahí. En otro video, el cantante insistió en su particular misión y llevó la idea un paso más allá, planteando incluso una especie de “convocatoria” informal:

“Imagínense pues que ando buscando novia, ¿mmm? Ando buscando novia. Pa’ Ryan, pues, pa’ Ryan, pa’ Ryan. Una novia pa’ Ryan. Por favor, necesito que me empiecen a mandar las hojas de vida: números, foticos, tal. Que hay que ajuiciar al hombre ya. Ya es hora, ya es hora. Noviecita pa’ Ryan, ¿quién se reporta? Ay, niño. Ay, ay, ay. Le consigo novia porque le consigo”.

Reacciones y humor en redes

El tono relajado de Maluma fue suficiente para que el tema se volviera tendencia. Muchas seguidoras tomaron en serio —o al menos en clave de humor— la propuesta, preguntando por requisitos, condiciones o simplemente manifestando su interés en “participar”.

Por su parte, Ryan Castro no se mantuvo al margen. El artista compartió el contenido en sus propias redes y respondió con una actitud tranquila, dejando ver que no le incomoda el tema y, por el contrario, respondió: “Con la ayuda de Dios la encontramos, mi hermano”.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Contexto sentimental y rumores recientes

Este episodio ocurre en medio de un contexto donde la vida personal del cantante ha sido objeto de especulación. Hace algún tiempo, terminó su relación con la creadora de contenido Valentina González, y desde entonces ha reiterado que se encuentra enfocado en su carrera.

A esto se suma el revuelo generado por declaraciones de la actriz Lina Tejeiro, quien mencionó públicamente su atracción por el artista. Sin embargo, el propio Ryan Castro fue claro al respecto en una entrevista, restándole importancia al tema y asegurando que no pasó de ser un comentario aislado.

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“Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, explicó.

Además, aclaró que algunas interpretaciones en redes surgieron por coincidencias y no por mensajes intencionales:

“No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”.

¿Soltería o estrategia?

El propio cantante también dejó clara su situación actual:

“Siempre he sido un hombre soltero”, afirmó, descartando cualquier vínculo sentimental reciente.

Mientras tanto, algunos seguidores han empezado a especular sobre si toda esta dinámica podría ir más allá del entretenimiento y formar parte de una estrategia de visibilidad o promoción. Apariciones públicas recientes, como actividades conjuntas en Medellín, han alimentado teorías sobre posibles colaboraciones musicales.

Por ahora, lo cierto es que, entre bromas, redes sociales y comentarios virales, Ryan Castro sigue siendo tendencia, no solo por su música, sino también por una vida personal que, aunque él maneja con discreción, no deja de generar interés.