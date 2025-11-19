Resumen: El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, no aceptó el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro para asumir el cargo de Ministro de Justicia, en reemplazo de Eduardo Montealegre. Esta negativa obliga al mandatario a buscar un nuevo perfil para la cartera en medio de una crisis institucional.
La crisis en el Ministerio de Justicia se profundiza luego de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, declinara la oferta del presidente Gustavo Petro para asumir la cartera. Valencia Copete era considerado la principal opción para reemplazar a Eduardo Montealegre, quien recientemente presentó su renuncia.
Fuentes políticas confirmaron que Valencia Copete no aceptó el ofrecimiento del mandatario, una decisión que obliga a Petro a revaluar su estrategia para nombrar un nuevo ministro en un momento de alta tensión institucional.
le puede interesar: Juan Guillermo Zuluaga «juan sin miedo» declina su aspiración presidencial en Pro de la Unidad
La salida de Montealegre se dio en medio de fuertes enfrentamientos con el Procurador General y la controversia generada por la radicación del proyecto de ley de la Asamblea Nacional Constituyente. La negativa de una figura con el prestigio y la trayectoria judicial de Valencia Copete representa un revés político para el presidente, quien buscaba un perfil de alto calado para estabilizar el Ministerio de Justicia.
Le bajó el dedo a Petro: expresidente de la Corte Suprema no quiso ser Minjusticia de este gobierno
Atentos: El expresidente de la @CorteSupremaJ César Julio Valencia Copete no aceptó el ofrecimiento del presidente @petrogustavo para ser @MinjusticiaCo en reemplazo de Eduardo Montealegre. Vía @ChechoBarbosa @BluRadioCo
— Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2025
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios