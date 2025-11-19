Juan Guillermo Zuluaga «juan sin miedo» declina su aspiración presidencial en Pro de la Unidad

Resumen: El precandidato expresó una profunda preocupación por el panorama electoral, destacando que la cercanía de las elecciones ha resultado en "demasiadas opciones", con "casi un centenar de precandidatos" mientras que en la otra orilla todos se reunen en torno a Iván Cepeda

Minuto30.com .- El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga anunció hoy su decisión de declinar y postergar su aspiración a la Presidencia de la República de Colombia. A través de un comunicado emitido en Cartagena, Zuluaga enfatizó que su decisión busca «abrir un camino de unidad» en un momento que considera crucial para el país.

Afirmó que «el futuro de Colombia está en riesgo» y que es hora de «definiciones», haciendo un llamado a los demás precandidatos para que realicen un «examen de conciencia» y escojan lo mejor para la nación, poniendo los intereses nacionales por encima de los «egos y vanidades».

Zuluaga justificó su retiro señalando la desbordada crisis que, según él, atraviesa el país. Mencionó específicamente la desbordada situación de inseguridad, la fragilidad de la economía, y la crisis en los sectores de salud y relaciones internacionales como factores que obligan a los líderes a tomar decisiones contundentes. Recordó que su propuesta inicial se centró en «restablecer el principio de autoridad y doblegar a los criminales para recuperar el derecho a vivir sin miedo».

El precandidato expresó una profunda preocupación por el panorama electoral, destacando que la cercanía de las elecciones ha resultado en «demasiadas opciones», con «casi un centenar de precandidatos» generando «confusión e incertidumbre» en la ciudadanía. Advirtió que, en contraste con esta dispersión, las «perversas políticas petristas» han logrado una peligrosa cohesión en torno a la figura del «maligno Iván Cepeda», consolidando una amenaza política que, a su juicio, pone en riesgo el sistema democrático.

Fortalecimiento de Grupos Armados

Otro punto central de su comunicado fue la escalada de violencia y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Zuluaga lamentó que, mientras el centro político se fragmenta, «los grupos armados de terroristas se fortalecen y retoman el control de vastos territorios del país», desafiando el principio de autoridad que él mismo había prometido restaurar.

Al dar este «primer paso», Zuluaga ratificó su compromiso con la búsqueda de la unidad y anunció que honrará su palabra de apoyar al candidato que sea elegido bajo la bandera de la Fuerza de las Regiones. Agradeció el respaldo recibido durante su campaña, destacando a su equipo de trabajo y a los más de un millón doscientas mil personas que lo apoyaron con su firma para validar su precandidatura.

Finalmente, el exgobernador hizo un llamado vehemente a la clase política de la oposición para actuar con responsabilidad y grandeza. Subrayó que «Colombia está primero» y que el «peligro de reproducción del petrismo, unido a los bandidos que nos están desafiando, deben obligarnos a los demócratas a unirnos». Concluyó que el país reclama de sus líderes la capacidad de dejar de lado los intereses personales para enfrentar el grave riesgo que percibe sobre la nación.

Comunicado

Aquí más Noticias de Política