Resumen: El defensor argentino pagará 4 partidos y no 7 por los hechos de la final ante España; a Leandro Paredes le mantuvieron las 10 fechas.

Le bajaron el castigo: FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina por los incidentes en la final del Mundial

Buenas noticias para una parte de la Selección Argentina. La FIFA aceptó de manera parcial la apelación que presentó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra las fuertes sanciones que le impusieron a ese país y a varios de sus jugadores tras los incidentes que se presentaron en la final del Mundial 2026, aquella que España ganó 1-0 en el mes de julio.

El máximo organismo del fútbol mundial decidió bajarle el castigo al defensor Nahuel Molina, uno de los jugadores más señalados por los hechos que empañaron el partido más importante del torneo. Eso sí, no todos los integrantes del combinado albiceleste corrieron la misma suerte y todavía queda un capítulo por escribir en este caso, porque la federación argentina no piensa quedarse de brazos cruzados.

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¿En cuánto quedó la sanción de Nahuel Molina?

De acuerdo con el comunicado oficial de la AFA, la suspensión de Nahuel Molina pasó de 7 a 4 partidos. Es decir, el lateral derecho se ahorró tres fechas de castigo, una rebaja importante de cara al calendario que se le viene encima a la selección argentina, que sigue siendo una de las potencias del fútbol mundial.

Pero eso no fue todo. La multa económica que le habían impuesto al jugador también bajó: de 90.000 dólares pasó a 60.000 dólares, un alivio considerable para el defensor, que había sido uno de los más castigados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se conocieron las sanciones originales.

Además, hay otro alivio que la federación argentina ya había conseguido meses atrás. En agosto, la FIFA accedió a una petición de la AFA para que los partidos de suspensión se descuenten en encuentros amistosos y en compromisos oficiales de Conmebol, según cualquiera de ellos ocurra primero. Así las cosas, Molina no tendrá que esperar exclusivamente partidos oficiales para ir purgando su castigo y podría volver más rápido a la convocatoria.

A Leandro Paredes no le perdonaron nada

Muy distinta fue la situación del mediocampista Leandro Paredes. En la misma resolución, la FIFA confirmó en su totalidad la sanción en su contra: 10 fechas de suspensión y una multa de 90.000 dólares, el castigo más severo que quedó en firme después de la revisión del caso.

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Paredes había sido uno de los futbolistas más señalados por su papel en los incidentes que se registraron en la final del Mundial. Mientras Molina celebraba la rebaja de su castigo, al volante le tocaba asimilar que el organismo no encontró motivos para modificar ni una sola fecha de su suspensión, que lo mantendrá por fuera de la selección durante un buen tiempo.

La AFA no se queda quieta: irá hasta el TAS

A pesar de la rebaja parcial, la Asociación del Fútbol Argentino no está conforme con la decisión. En su comunicado, la entidad anunció que solicitará los fundamentos de la resolución para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la última instancia a la que puede acudir en este tipo de disputas deportivas.

Según la federación, ella «cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes» para pedir una nueva revisión de los castigos. Es decir, la pelea jurídica de los argentinos contra la FIFA todavía no termina y el caso podría estirarse varios meses más mientras el TAS estudia el recurso.

¿Por qué fueron sancionados los argentinos?

Los castigos nacieron de los incidentes relacionados con cantos discriminatorios que se registraron durante la final del Mundial, disputada en julio pasado, en la que España derrotó 1-0 a Argentina y se quedó con el título. Aquellos hechos generaron un fuerte rechazo internacional y pusieron a la federación argentina en el ojo del huracán.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también le había impuesto a la AFA una multa de 321.000 dólares y partidos con restricción de espectadores, en aplicación de distintos artículos del Código Disciplinario, por incidentes presentados en los compromisos del equipo argentino contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España durante el torneo.

Y la cosa no quedó ahí. Además de Molina y Paredes, en su momento también fueron sancionados el atacante Thiago Almada, con un partido de suspensión, y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, exjugador de la selección, con tres fechas de castigo.

Con esta resolución, la FIFA cierra una primera etapa de la revisión del caso, aunque el anuncio de la AFA de ir al TAS deja la puerta abierta a que los castigos vuelvan a cambiar. Mientras tanto, Nahuel Molina ya puede hacer cuentas para volver a vestir la camiseta albiceleste mucho antes de lo que se pensaba cuando se conocieron las sanciones originales en agosto.