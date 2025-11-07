Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cae en Medellín un hombre acusado de lavar millones del narcotráfico con criptomonedas

En un operativo de alto impacto internacional, fue capturado en Medellín Luis Felipe, presunto integrante de una red dedicada al lavado de dinero del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas.

La acción fue liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, en el marco de los acuerdos de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Según las autoridades, la detención de Luis Felipe responde a una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, donde enfrenta cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con el requerimiento internacional, el capturado habría participado en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales basado en el intercambio de criptoactivos, especialmente USDT, y en la técnica conocida como “pagos espejo”.

Este mecanismo permitía simular transferencias internacionales para ingresar al sistema financiero fondos ilícitos provenientes del tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones estiman que, a través de este modelo, la red logró dar apariencia de legalidad a más de dos millones de dólares, moviendo recursos entre Colombia, México y Estados Unidos.

La captura en Medellín se enmarca en una operación global que dejó además 19 detenidos en Miami, Ciudad de México y Madrid, donde fueron incautados dólares en efectivo y material probatorio que vincula a los sospechosos con actividades de lavado transnacional.

Con este resultado, las autoridades colombianas refuerzan su cooperación judicial internacional y su compromiso en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan nuevas tecnologías financieras para ocultar capitales ilícitos.

