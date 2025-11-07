La menor Marlyn Camila Pérez desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marlyn Camila Pérez Pérez tenía 16 años al momento de su desaparición, la cual ocurrió el 6 de noviembre de 2025 en el barrio Manrique Central de Medellín, Antioquia.

Al momento de desaparecer, Marlyn vestía un buso blanco, un pantalón jean azul y tenis de tela negros.

En cuanto a sus características físicas, Marlyn tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello liso, largo y de color rojizo. Su rostro es ovalado, con nariz recta, ojos negros medianos y boca con labios medianos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes