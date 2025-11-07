La menor Marlyn Camila Pérez desapareció en Medellín

Resumen: Marlyn Camila Pérez Pérez tenía 16 años al momento de su desaparición, la cual ocurrió el 6 de noviembre de 2025 en el barrio Manrique Central de Medellín, Antioquia.

Al momento de desaparecer, Marlyn vestía un buso blanco, un pantalón jean azul y tenis de tela negros.

En cuanto a sus características físicas, Marlyn tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello liso, largo y de color rojizo. Su rostro es ovalado, con nariz recta, ojos negros medianos y boca con labios medianos.

