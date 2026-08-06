Resumen: Lamine Yamal se encuentra de vacaciones en Cartagena, donde su presencia ha causado revuelo entre seguidores y curiosos. En medio de su estadía, surgieron rumores que lo relacionan con Kelly Reales, modelo, creadora de contenido y exreina que representó a Bolívar en Miss Universe Colombia 2024. Las especulaciones comenzaron por varias coincidencias en publicaciones y la presencia de ambos en embarcaciones, aunque no hay evidencia pública que confirme que compartieron el mismo lugar.

¡Lamine Yamal en Cartagena y con rumor de romance! Exreina colombiana sería la protagonista

La presencia de Lamine Yamal en Cartagena ha generado todo tipo de comentarios, no solo por la inesperada visita del futbolista español a Colombia, sino también por las versiones que comenzaron a circular sobre una posible cercanía con una reconocida figura de la farándula nacional.

El jugador de 19 años se encuentra pasando unos días de vacaciones en la capital de Bolívar, donde su presencia no ha pasado desapercibida. Desde que se conocieron las primeras señales de su llegada, seguidores del deportista han compartido imágenes y videos relacionados con su estadía en la ciudad.

En medio de esa atención surgió el nombre de Kelly Reales Coneo, modelo, creadora de contenido y exreina de belleza cartagenera. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a relacionar los movimientos de ambos y plantearon la posibilidad de que estuvieran compartiendo parte de sus vacaciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que Lamine Yamal y Kelly Reales hayan estado juntos, por lo que las versiones sobre un supuesto romance permanecen en el terreno de las especulaciones.

La visita de Lamine Yamal que llamó la atención en Cartagena

Las primeras señales de que el futbolista español se encontraba en Colombia aparecieron cuando compartió en sus redes sociales una historia en la que se observaba una bandera de Colombia.

La publicación rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores y, posteriormente, comenzaron a circular registros de su presencia en Cartagena.

El futbolista habría sido visto en diferentes lugares de la ciudad, especialmente en zonas concurridas por turistas. En algunos videos difundidos en redes sociales se observa al deportista rodeado de personas que buscaban acercarse para saludarlo o conseguir una fotografía.

La llegada de una figura de la talla de Yamal generó especial interés entre sus seguidores colombianos, más aún porque el jugador ya había mostrado anteriormente afinidad con el país.

Uno de los detalles que los aficionados recuerdan es que el español ha utilizado una camiseta de la Selección Colombia con el nombre de Luis Díaz, gesto que en su momento fue interpretado como una muestra de admiración por el futbolista colombiano.

Ahora, durante su estadía en Cartagena, la atención se trasladó de las calles y los lugares turísticos hacia las redes sociales, donde comenzó a tomar fuerza una teoría relacionada con Kelly Reales.

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¿Por qué relacionan a Kelly Reales con el futbolista?

La especulación nació principalmente a partir de publicaciones que los internautas consideraron llamativas por su coincidencia temporal y geográfica.

Según las versiones difundidas en redes sociales, Yamal habría estado en una zona de Cartagena acompañado por personas de su equipo y posteriormente habría abordado una embarcación.

Paralelamente, Kelly Reales publicó contenido desde un yate. Este detalle llevó a algunos usuarios a plantear que ambos podrían haber estado en el mismo lugar.

No obstante, no se ha comprobado que la embarcación en la que estuvo Reales sea la misma en la que se encontraba Yamal. Tampoco se han divulgado fotografías o videos que permitan establecer que los dos compartieron ese momento.

Por ahora, la teoría se basa únicamente en esas coincidencias y en comentarios realizados por usuarios en redes sociales.

Kelly Reales tampoco se ha referido al supuesto encuentro

Después de que las especulaciones comenzaran a circular, la atención también se dirigió hacia las redes sociales de Kelly Reales.

La cartagenera no ha confirmado que haya estado con el futbolista ni ha explicado si las imágenes publicadas desde el yate guardan alguna relación con la visita del jugador español.

Tampoco se conoce una declaración pública de Lamine Yamal en la que se refiera a la supuesta compañía de la colombiana durante sus vacaciones.

¿Quién es Kelly Reales?

Kelly Reales Coneo es una modelo, creadora de contenido y exreina de belleza nacida en Cartagena. Tiene 28 años y alcanzó mayor reconocimiento nacional después de participar en Miss Universe Colombia 2024, donde representó al departamento de Bolívar y logró avanzar hasta la etapa de semifinalistas.

Su trayectoria también se ha desarrollado principalmente en plataformas digitales, donde publica contenido relacionado con moda, belleza, entretenimiento y diferentes aspectos de su vida cotidiana.

Con el crecimiento de su comunidad en redes sociales, Reales se ha convertido en una figura conocida dentro del entretenimiento colombiano y ha participado en diferentes espacios y producciones.

En 2026, además, fue seleccionada para representar a Colombia en El Desorden de Marko, formato grabado en Miami y encabezado por el creador de contenido venezolano Marko.

Su nombre volvió a adquirir protagonismo por las especulaciones surgidas durante la visita de Yamal a Cartagena.

Por ahora, solo hay coincidencias

Los elementos conocidos hasta ahora no permiten confirmar que Lamine Yamal y Kelly Reales hayan tenido un encuentro durante la estadía del futbolista en Cartagena.

Las publicaciones desde embarcaciones, la coincidencia en la ciudad y los comentarios de usuarios son los principales elementos que han alimentado el rumor, pero no existe evidencia pública que demuestre que ambos estuvieron juntos o que exista una relación sentimental.

Mientras el futbolista continúa disfrutando de sus vacaciones en Cartagena, las versiones siguen circulando en redes sociales. Cualquier supuesto romance deberá tomarse con cautela hasta que alguno de los protagonistas se refiera directamente al tema o aparezcan pruebas que permitan confirmar el encuentro.