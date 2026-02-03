Resumen: Laura Sarabia se reunió con el Rey Carlos III en Londres. Le entregó regalos típicos y lo invitó oficialmente a visitar Colombia próximamente.

¡De la Casa de Nariño al Palacio de Buckingham! Laura Sarabia visitó al Rey Carlos III y le llevó regalos típicos

En un movimiento estratégico de la diplomacia colombiana en Europa, la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, sostuvo un encuentro privado con el monarca británico, el Rey Carlos III.

La reunión, que se extendió por 25 minutos, tuvo como escenario el Palacio de Buckingham y sirvió para reafirmar los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Durante la cita, Laura Sarabia extendió una invitación formal para que el jefe de Estado británico visite el territorio colombiano en los próximos meses, recibiendo una respuesta positiva por parte del soberano.

“Hablamos de Colombia, de Cartagena y de los retos que tenemos no solo en nuestro país o el Reino Unido, sino en el mundo”, afirmó la funcionaria al cierre del encuentro.

Como gesto de cortesía y para resaltar la riqueza cultural del país, Sarabia entregó al monarca tres obsequios cargados de simbolismo: un sombrero Wayúu, un libro sobre la biodiversidad de Colombia y una pieza de artesanía del Pacífico.

Este acto de diplomacia cultural busca posicionar la imagen del país ante una de las casas reales más influyentes del planeta, en medio de la gira que adelanta la embajadora en su quinto cargo dentro del Gobierno Nacional.

Sin embargo, el viaje de Sarabia ocurre en un momento de tensión política interna. Mientras ella ejerce labores de diplomacia en Londres, en Colombia su defensa reiteró a la Fiscalía la necesidad de recolectar grabaciones de seguridad del Palacio de Nariño relacionadas con hechos de finales de 2024.

Además, el ambiente se caldeó tras señalamientos de “fuego amigo” en el gabinete, donde se llegó a sugerir que la funcionaria habría enviado hojas de vida no autorizadas al presidente Petro, una situación que parece quedar en segundo plano frente a su actual agenda internacional.

Pese a los ruidos internos, Sarabia aprovechó sus redes sociales para cerrar filas en torno al mandatario nacional, quien se prepara para una cita clave con Donald Trump en Washington. “Colombia habla con el corazón y con dignidad. El presidente representa la esperanza de millones”, escribió, buscando enviar un mensaje de unidad y respaldo institucional.

Felicitaciones. A lo mejor vaya dónde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba en Colombia, mi tierra, está inundada. pic.twitter.com/yXnqIGS7iB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

