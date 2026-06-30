Resumen: Laura Sarabia renuncia a la Embajada de Colombia en el Reino Unido y oficializa su salida para el 7 de agosto. Ese mismo día se conoció la salida de la ministra Martha Carvajalino.

Más salidas en el Gobierno Petro: Laura Sarabia renunció a la Embajada y otra ministra también deja el cargo

Laura Sarabia presentó su renuncia a la Embajada de Colombia en el Reino Unido este martes 30 de junio, en la que confirmó que dejará el cargo el próximo 7 de agosto de 2026, fecha en la que culmina el actual Gobierno y se posesiona el nuevo presidente.

En el documento, Laura Sarabia informó que su salida será efectiva el mismo día del relevo presidencial, poniendo fin a su paso por la representación diplomática colombiana en Londres.

La renuncia se conoce en una jornada marcada por otros movimientos dentro del gabinete nacional. Horas antes, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que abandonará el Gobierno el próximo 8 de julio, casi un mes antes de finalizar el mandato de Gustavo Petro.

La funcionaria aseguró que permanecerá en el cargo únicamente hasta esa fecha y, posteriormente, retomará sus funciones como procuradora ambiental y agraria en la Procuraduría General de la Nación.

Lea también: Cayó fisioterapeuta en Medellín mientras aplicaba peligrosos ‘quemadores de grasa’ sin autorización

La ministra también recordó que la comisión de servicios que permitió su llegada al Ministerio de Agricultura tiene un límite máximo de dos años, razón por la cual su salida obedece a una disposición administrativa y no a diferencias con el Ejecutivo.

Con la decisión de Laura Sarabia y la próxima salida de Carvajalino, el Gobierno Petro continúa registrando cambios en su equipo a pocas semanas del cierre de la administración y del inicio del mandato del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Más noticias de Colombia