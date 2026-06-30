Cayó fisioterapeuta en Medellín mientras aplicaba peligrosos ‘quemadores de grasa’ sin autorización

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Resumen: Una fisioterapeuta capturada Medellín fue enviada a prisión tras ser señalada de realizar procedimientos estéticos ilegales que dejaron tres personas lesionadas.

Una fisioterapeuta capturada Medellín fue enviada a prisión luego de ser sorprendida, presuntamente, realizando procedimientos estéticos invasivos sin los permisos exigidos y utilizando sustancias sin registro sanitario.

La mujer es investigada por causar lesiones a tres pacientes tras aplicar supuestos «quemadores de grasa» en un centro estético de la capital antioqueña.

Se trata de la supuesta fisioterapeuta Tathiana, quien fue detenida por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, durante un operativo de registro y allanamiento en un establecimiento ubicado en el barrio La América.

Según informó la Fiscalía, al momento de la diligencia la procesada estaba atendiendo pacientes y acababa de realizar uno de los procedimientos cuestionados.

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La investigación señala que entre julio y agosto de 2024, un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento del barrio Belén para someterse a tratamientos de reducción de grasa corporal. Allí, presuntamente, les fueron inyectadas sustancias promocionadas como quemadores de grasa que no contaban con registro sanitario del Invima, lo que habría provocado afectaciones en su salud y dio origen a las denuncias.

Las declaraciones de las víctimas hicieron parte del material probatorio recopilado por la Fiscalía, que sostiene que la mujer continuó realizando este tipo de intervenciones pese a las investigaciones en su contra.

Tras su captura, un fiscal de Medellín le imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Aunque la procesada no aceptó los cargos, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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