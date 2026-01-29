Resumen: El presidente Petro acusó a Laura Sarabia de imponer interventores en la salud que habrían desviado recursos. Sarabia niega los hechos y dice tener pruebas.

¡Ay, Laurita! Petro le dio la espalda a Sarabia y la señaló de mentir sobre hojas de vida de interventores de las EPS

En una declaración que ha sacudido los cimientos de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro admitió públicamente la existencia de una red de corrupción dentro de las intervenciones a las EPS, señalando directamente a su circulo interno, Laura Sarabia.

El mandatario calificó como una ‘traición’ el hecho de que se hubieran utilizado hojas de vida no autorizadas por él para nombrar a los interventores que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía por el presunto desvío de recursos públicos hacia intereses privados.

El epicentro de este escándalo radica en lo que el presidente denominó como “hacer business” con el dinero de los colombianos.

Según las investigaciones que Petro ahora valida, los interventores asignados a entidades como Coosalud y Famisanar habrían priorizado el pago a un grupo selecto de IPS vinculadas a una firma española denominada Venum Investments 2020.

Esta ‘traición’ administrativa permitió que recursos destinados a hospitales públicos terminaran en cuentas de empresas de papel en Madrid, España, afectando la operatividad del sistema de salud en regiones críticas como Boyacá, Armenia y Bogotá.

Durante un evento oficial en la Casa de Nariño, Petro se dirigió al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, para recriminarle haber aceptado candidatos impuestos bajo el nombre de Laura Sarabia.

“Le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo Laura, y eso fue un engaño”, afirmó el jefe de Estado.

La revelación sugiere que la actual embajadora en el Reino Unido habría gestionado nombramientos clave que terminaron favoreciendo un entramado empresarial que captaba dineros públicos de manera irregular.

Por su parte, Laura Sarabia respondió tajantemente desde Londres, asegurando que su gestión ha sido transparente y que posee chats que desmienten su participación en la designación de estos funcionarios.

Sin embargo, la gravedad de la traición denunciada por el propio mandatario ha reavivado las dudas sobre la idoneidad de su círculo íntimo.

Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente @petrogustavo y su Ministro de Salud lo saben. — Laura Sarabia (@laurisarabia) January 29, 2026

