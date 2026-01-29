Menú Últimas noticias
    Gabriel Antonio Zapata se encuentra extraviado ¿Lo reconoce?

    fue reportado como extraviado a través del 123 social y se encuentra bajo protección en el hotel Casa Hogar Ser Feliz

    Gabriel Antonio Zapata se encuentra extraviado ¿Lo reconoce?

    Resumen: El señor Gabriel Antonio Zapata, de 53 años, llegó a la ciudad procedente del municipio de Segovia en compañía de sus familiares. Posteriormente, se desorientó y perdió contacto con ellos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El señor Gabriel Antonio Zapata, de 53 años, llegó a la ciudad procedente del municipio de Segovia en compañía de sus familiares. Posteriormente, se desorientó y perdió contacto con ellos.

    Ante esta situación, fue reportado como extraviado a través del 123 social, lo que permitió activar los protocolos de apoyo y localización correspondientes.

    Actualmente, el señor Zapata se encuentra bajo protección en el hotel Casa Hogar Ser Feliz. Para ampliar la información, se puede contactar a la trabajadora social Johana Cifuentes a los números 3122147642 o 3135967609.


