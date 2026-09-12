Resumen: Laura Sarabia será imputada este próximo lunes por la Fiscalía con tres delitos, incluido el peculado, en el caso de Marelbys Meza.

Laura Sarabia no cede: se negó a un trato con la Fiscalía y ahora enfrenta tres delitos

La Fiscalía General de la Nación imputará el 14 de septiembre a la exfuncionaria Laura Sarabia por su presunta participación en la persecución y en la práctica irregular de una prueba de polígrafo realizada a su exniñera, Marelbys Meza. La diligencia está programada para las 9:00 de la mañana en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.

Sarabia enfrentará tres cargos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y, ahora también, peculado, delito que se suma a la imputación que inicialmente se manejaba.

La inclusión de este último cargo cambia el alcance del proceso, luego de que la representación de las víctimas solicitara formalmente a la Fiscalía incorporarlo.

El abogado de las víctimas de las interceptaciones y seguimientos, Wilson Pulido, ha señalado que se trata de uno de los delitos de mayor gravedad derivados de los hechos investigados.

Cabe recordar que el peculado ya había sido contemplado en una etapa previa del proceso, cuando se manejaban las figuras de empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso, antes de que la imputación tomara un rumbo distinto.

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De acuerdo con lo revelado por la revista Semana, en los días previos a la audiencia la defensa de Sarabia sostuvo una reunión con delegados de la Fiscalía para explorar un posible trato judicial.

El ente acusador habría planteado dos alternativas: un preacuerdo con aceptación de cargos, que le permitiría a Laura Sarabia acceder a una rebaja de hasta la mitad de una eventual condena, o un principio de oportunidad, que implicaría entregar información sobre otras personas presuntamente involucradas en la persecución contra Meza.

Hasta el momento, Sarabia no habría aceptado ninguna de las dos opciones, por lo que llegaría a la diligencia de este lunes sin acuerdo con la Fiscalía.

El proceso se originó tras la desaparición de una suma de dinero en la vivienda de Sarabia, donde Meza trabajaba como niñera.

El 30 de enero de 2023, la mujer fue trasladada a la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, para someterse a la prueba de polígrafo, procedimiento que denunció como irregular y presionado.

Según un informe conocido sobre el caso, Sarabia, en su cargo de jefe de gabinete presidencial, habría instigado al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago para que permitiera que sus subalternos usaran bienes del Estado en la orden.

El caso también ha estado relacionado con la muerte del coronel Óscar Dávila. Paralelamente, Sarabia enfrenta una investigación preliminar por un presunto enriquecimiento ilícito.

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