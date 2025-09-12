Resumen: Laura Sarabia, excanciller de Colombia, fue designada como nueva embajadora en Reino Unido, pese a haber renunciado hace dos meses tras choques con Petro.

Laura Sarabia va de renuncias a ascensos: será la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido

La embajadora designada en Reino Unido será Laura Sarabia, excanciller y una de las figuras más visibles del actual Gobierno.

Aunque en julio pasado aseguró que su ciclo en la administración de Gustavo Petro había concluido, apenas dos meses después reaparece en el escenario público con un nuevo cargo diplomático.

El anuncio se conoció este viernes 12 de septiembre, luego de que la Presidencia publicara en su portal de aspirantes la hoja de vida de Sarabia, confirmando que su designación está en trámite.

El movimiento genera sorpresa, pues su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores fue en medio de fuertes desacuerdos con el presidente por la licitación de los pasaportes, un tema que terminó enredado entre la Imprenta Nacional, Thomas Greg & Sons y la Casa de la Moneda de Portugal.

En su carta de renuncia, Sarabia sostuvo que las diferencias con Petro no eran menores y que no podía ejecutar el rumbo que había tomado el Ejecutivo. Sin embargo, ahora asume lo que será su quinto cargo en este gobierno: antes fue jefa de Despacho, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), directora del Dapre y canciller.

Aunque Laura Sarabia había dicho “mi tiempo en el Gobierno ha terminado”, el giro confirma que su trayectoria política sigue ligada al proyecto de Petro, con quien pasó de ser aliada de primera línea a figura cuestionada y ahora nuevamente protagonista en el escenario internacional.

