Resumen: Alias “El Flaco”, uno de los más buscados por extorsión en Antioquia, fue capturado en Bello. Recaudaba $100 millones al mes para “Los del Bajo”.

¡Cayó alias ‘El Flaco’! Se llenaba los bolsillos con $100 millones al mes con extorsiones en Antioquia

La captura de uno de los delincuentes más buscados en Antioquia fue confirmada por la Policía Nacional. Se trata de Yonatan David, alias ‘El Flaco’, señalado de liderar las finanzas del grupo criminal ‘Los del Bajo’ y de recaudar hasta $100 millones de pesos mensuales mediante extorsiones a comerciantes y mineros en municipios del Bajo Cauca.

El operativo, ejecutado por el GAULA de la Policía en coordinación con el Ejército Nacional y la Seccional de Inteligencia Policial, se desarrolló el pasado 7 de septiembre en el municipio de Bello.

En el lugar, los uniformados lograron hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, alias ‘El Flaco’ no solo era pieza clave en la estructura criminal, sino que también aparecía en el cartel de los más buscados por extorsión y secuestro en Antioquia.

Además, contaba con antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron un teléfono celular que quedó bajo custodia como prueba en el proceso que adelanta la Fiscalía Especializada Delegada ante el GAULA.

