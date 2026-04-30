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    Cayeron ‘Las Tinderianas’: drogaban a sus citas y vaciaban cuentas en Medellín

    ‘Las Tinderianas’ cayeron en Medellín: autoridades revelan cómo operaba esta red que engañaba a sus víctimas en citas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayeron ‘Las Tinderianas’: drogaban a sus citas y vaciaban cuentas en Medellín

    Resumen: Captura de ‘Las Tinderianas’ en Medellín: red que drogaba a víctimas para robarles.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de captura permitió desarticular en Medellín a una estructura delincuencial conocida como ‘Las Tinderianas’, señalada de engañar a sus víctimas mediante aplicaciones de citas para posteriormente robarles bajo efectos de sustancias.

    Las acciones, desarrolladas por autoridades en varios puntos del Valle de Aburrá y una ciudad de la costa, dejaron un total de cinco personas detenidas.

    La captura se dio tras labores de investigación que permitieron identificar un patrón repetitivo en al menos dos decenas de casos.

    Según las autoridades, los implicados contactaban a las víctimas por plataformas digitales, generaban confianza y acordaban encuentros presenciales. En estos espacios, presuntamente suministraban sustancias que dejaban a las personas en estado de indefensión, lo que facilitaba el acceso a información personal, dispositivos y cuentas bancarias.

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    La investigación determinó que la red tendría un alcance considerable, afectando tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros.

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    La captura de los señalados se logró mediante diligencias de allanamiento donde también fueron incautados elementos como celulares, dinero en distintas monedas, tarjetas y otros objetos relacionados con los hechos.

    El impacto económico de estas acciones delictivas sería significativo, con pérdidas que superan varios cientos de millones de pesos, según estimaciones oficiales.

    Las autoridades indicaron que este resultado hace parte de una estrategia para combatir estructuras que utilizan el engaño y sustancias para cometer delitos, especialmente en zonas con alta afluencia de visitantes.

    Los capturados quedaron a disposición de la justicia y avanzan en su proceso judicial tras la captura, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en esta red delictiva.

    Cayeron ‘Las Tinderianas’: drogaban a sus citas y vaciaban cuentas en Medellín

    Foto de cortesía.

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