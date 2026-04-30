¡Vuelve y juega! Dron afecta operación aérea en el aeropuerto El Dorado

Resumen: Presencia de dron en El Dorado obligó a suspender operaciones y desviar vuelos en Bogotá.

La presencia de un dron en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, generó una nueva interrupción en la operación aérea durante la mañana de este jueves 30 de abril.

La situación obligó a activar protocolos de seguridad y provocó restricciones temporales en los despegues y aterrizajes.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, el dron fue detectado en una zona cercana al aeropuerto, lo que llevó a suspender parcialmente las operaciones mientras se verificaban las condiciones en pista. Esta medida se extendió por varios minutos como parte de los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad operacional.

Durante este tiempo, al menos dos vuelos que se aproximaban a la terminal aérea tuvieron que abortar su aterrizaje y ejecutar maniobras de aproximación frustrada, una acción preventiva que se realiza en este tipo de situaciones. La presencia del dron generó retrasos en algunos itinerarios mientras se restablecía la normalidad.

Tras la revisión y control de la situación, las autoridades informaron que la operación aérea fue reanudada sin mayores contratiempos y que no se presentaron afectaciones a la seguridad de pasajeros o aeronaves.

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Sin embargo, este no es un hecho aislado. En días recientes ya se había registrado otro episodio similar que también obligó a detener las operaciones por un periodo más prolongado, lo que ha generado preocupación por la reiteración de estos incidentes con dron en zonas cercanas al aeropuerto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía sobre el uso responsable de estos dispositivos, recordando que su operación en áreas restringidas puede generar riesgos y afectar el normal funcionamiento del tráfico aéreo.

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