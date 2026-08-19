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Resumen: 'Las Pirañas', señaladas de robar celulares en el Metro de Medellín, fueron desarticuladas tras ocho meses de investigación.

Entre empujones y distracciones: así operaba ‘Las Pirañas’ para robar celulares en el Metro de Medellín

Una organización criminal señalada de dedicarse al hurto de celulares en Medellín fue desarticulada tras un operativo que dejó nueve personas capturadas.

La estructura, conocida como ‘Las Pirañas’, habría aprovechado las aglomeraciones en diferentes estaciones del Metro para identificar y despojar de sus teléfonos a los pasajeros.

La investigación, adelantada durante ocho meses por las autoridades, permitió documentar más de 16 casos de hurto atribuidos a la organización. Las acciones fueron desarrolladas de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, a través de sus unidades de Sijín, Sipol y Policía Metro, y la Fiscalía General de la Nación.

En total, realizaron 26 diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles. Durante los procedimientos fueron encontrados 27 celulares, 38 repuestos, nueve pantallas y dos baterías, además de sustancias estupefacientes. También se logró recuperar tres teléfonos que figuraban con reporte de hurto.

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De acuerdo con la investigación, los presuntos integrantes de la estructura habrían utilizado la modalidad conocida como cosquilleo, especialmente durante los momentos de mayor congestión.

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El grupo habría identificado previamente a sus víctimas para luego rodearlas, generar distracciones y sacar rápidamente los teléfonos de bolsillos, bolsos o mochilas.

Entre los puntos donde se concentraba su actividad aparecen las estaciones San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Prado, además de sectores de La Candelaria. Las autoridades señalaron que los hechos investigados corresponden principalmente a casos registrados entre 2025 y 2026.

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Ahora deberán afrontar las audiencias correspondientes, en las que se definirá su situación jurídica. La investigación contempla los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir.

Las autoridades indicaron que continuarán con los operativos para combatir el hurto en el sistema de transporte y otros sectores de alta circulación de la ciudad.

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