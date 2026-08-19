Caso Kevin Acosta: Fiscalía imputará cargos a cuatro exfuncionarios

Resumen: La Fiscalía citó a cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS a una audiencia de imputación de cargos dentro de la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia. La diligencia se realizará el 24 de agosto.

La investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y cuyo caso generó cuestionamientos sobre la atención recibida por la Nueva EPS, avanzará a una nueva etapa.

La Fiscalía General de la Nación citó a cuatro exfuncionarios a una audiencia de imputación de cargos que se realizará el próximo lunes 24 de agosto.

Entre las personas citadas se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La diligencia hace parte de la investigación que adelanta el ente acusador para establecer las posibles responsabilidades relacionadas con el fallecimiento del menor.

Los cuatro funcionarios serán vinculados por el delito de homicidio culposo, según la citación de la Fiscalía.

El caso también incluye una investigación por la presunta divulgación de información reservada de la historia clínica de Kevin Acosta. Los señalamientos surgieron después de que se conocieran declaraciones públicas en las que se hicieron referencias a información médica del menor.

En ese contexto, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine si existen responsabilidades del entonces presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo, este último bajo la figura de una eventual posición de garante.

De acuerdo con el ente investigador, algunas declaraciones realizadas por Petro en febrero de 2026 incluyeron datos relacionados con la atención médica del menor. La Fiscalía cuestionó que se hicieran públicos apartes de una historia clínica que, por su naturaleza, está sometida a reserva.

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La investigación también busca establecer si existieron omisiones en la gestión de la Nueva EPS. Según los elementos expuestos por la Fiscalía, habría dificultades para garantizar oportunamente los factores de coagulación que requería el menor durante una contingencia médica.

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