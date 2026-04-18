Resumen: Autoridades implementan señalización y cierres parciales en Las Palmas, Medellín, por hundimiento en el sector Chuscalito.

¡Ojo en Las Palmas! Hundimiento obliga a cierres y nuevas medidas en la vía

El hundimiento detectado en la avenida Las Palmas, a la altura del sector Chuscalito, en el suroriente de Medellín, obligó a las autoridades a implementar nuevas medidas de señalización y control para prevenir accidentes en este importante corredor vial.

Como parte de la intervención, la Secretaría de Movilidad instaló elementos de seguridad como hitos, tachas y señalización tanto vertical como horizontal, con el fin de advertir a los conductores sobre el hundimiento y las condiciones especiales de la vía. Entre las disposiciones adoptadas, se estableció una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en el tramo afectado.

Debido a la situación, el carril derecho en sentido occidente–oriente tendrá un cierre parcial mientras avanzan las obras de intervención, lo que podría generar afectaciones en la movilidad. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y, de ser posible, optar por rutas alternas.

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Adicionalmente, el paradero de transporte público ubicado en la zona fue reubicado temporalmente unos metros antes del punto intervenido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Este nuevo punto ya cuenta con la señalización correspondiente para facilitar el acceso al servicio.

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Las autoridades también anunciaron operativos de control y campañas pedagógicas para fomentar el respeto por las normas de tránsito en este sector, donde el riesgo aumenta debido al hundimiento.

Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y conducir con precaución, especialmente en esta vía que conecta puntos clave de la ciudad.

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