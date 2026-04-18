¡Urgente! Voraz incendio en bodegas del barrio Santa Fé, suroccidente de Medellín

Resumen: Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por esta zona, tomar rutas alternas y despejar las vías para facilitar el acceso rápido de las ambulancias y los equipos de rescate.

Minuto30.com .- Una grave emergencia se registra a esta hora en el sur de Medellín debido a un voraz incendio estructural que consume las instalaciones de una bodega que, al parecer, funciona como una empresa de productos químicos.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por la comunidad, la conflagración tiene lugar exactamente en la carrera 65 con calle 20, en jurisdicción del barrio Santa Fe. Las intensas llamas y la densa columna de humo tóxico han generado alarma entre los residentes y trabajadores del sector.

Atención de la emergencia

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ya hacen presencia en el lugar de los hechos y se encuentran adelantando las maniobras necesarias para sofocar el fuego, controlar el manejo de los materiales peligrosos y evitar que la conflagración se propague hacia las estructuras aledañas.

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Saldo preliminar

Según las versiones preliminares de testigos en la zona, la emergencia deja hasta el momento al menos una persona lesionada. La comunidad reporta que el afectado habría sufrido quemaduras graves producto de la exposición directa a las sustancias químicas almacenadas en la bodega.

Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por esta zona, tomar rutas alternas y despejar las vías para facilitar el acceso rápido de las ambulancias y los equipos de rescate.

Nota: Esta es una noticia en desarrollo. El balance oficial de daños y personas afectadas será entregado por las autoridades competentes una vez se logre controlar la emergencia en su totalidad.