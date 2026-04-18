Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Urgente! Voraz incendio en bodegas del barrio Santa Fé, suroccidente de Medellín

    Al parecer una persona estaría lesionada por exposición a químicos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Voraz incendio en bodegas del barrio Santa Fé, suroccidente de Medellín

    Resumen: Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por esta zona, tomar rutas alternas y despejar las vías para facilitar el acceso rápido de las ambulancias y los equipos de rescate.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una grave emergencia se registra a esta hora en el sur de Medellín debido a un voraz incendio estructural que consume las instalaciones de una bodega que, al parecer, funciona como una empresa de productos químicos.

    De acuerdo con los primeros reportes entregados por la comunidad, la conflagración tiene lugar exactamente en la carrera 65 con calle 20, en jurisdicción del barrio Santa Fe. Las intensas llamas y la densa columna de humo tóxico han generado alarma entre los residentes y trabajadores del sector.

    Voraz incendio en Bodegas del barrio Santa Fe en el suroccidente de Medellín

    Voraz incendio en Bodegas del barrio Santa Fe en el suroccidente de Medellín

    Atención de la emergencia

    Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ya hacen presencia en el lugar de los hechos y se encuentran adelantando las maniobras necesarias para sofocar el fuego, controlar el manejo de los materiales peligrosos y evitar que la conflagración se propague hacia las estructuras aledañas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Saldo preliminar

    Según las versiones preliminares de testigos en la zona, la emergencia deja hasta el momento al menos una persona lesionada. La comunidad reporta que el afectado habría sufrido quemaduras graves producto de la exposición directa a las sustancias químicas almacenadas en la bodega.

    Al parecer una persona lesionada con químicos, en el incendio de las bodegas del barrio Santa Fe en Medellín

    Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por esta zona, tomar rutas alternas y despejar las vías para facilitar el acceso rápido de las ambulancias y los equipos de rescate.

    Nota: Esta es una noticia en desarrollo. El balance oficial de daños y personas afectadas será entregado por las autoridades competentes una vez se logre controlar la emergencia en su totalidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.