¡Las lluvias no dan tregua! Declaran calamidad pública en Urrao tras afectación de 180 familias por el invierno

Resumen: El municipio de Urrao, en Antioquia, declaró calamidad pública tras las intensas lluvias que han afectado a unas 180 familias en más de nueve veredas. Las precipitaciones han causado daños en escuelas, acueductos rurales, cultivos, energía y vías de acceso, dejando a varias comunidades incomunicadas. Debido a la difícil accesibilidad, las autoridades solicitaron apoyo aéreo para evaluar los daños y brindar atención humanitaria.

El municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia, declaró calamidad pública como respuesta a la emergencia generada por las fuertes lluvias que azotan la región y que han provocado daños considerables en infraestructura y comunicaciones rurales.

La decisión se tomó este lunes durante una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en la que se evaluó la magnitud de las afectaciones en múltiples veredas aisladas del casco urbano. Según la alcaldía, más de 180 familias —equivalentes a alrededor de 900 personas— han resultado damnificadas por el acumulado de precipitaciones y los efectos derivados de estas en el territorio rural.

Impactos en comunidades y servicios básicos

Las lluvias han provocado daños severos en servicios esenciales y en la infraestructura de varias zonas rurales del municipio. Según el alcalde Nilson Barrera, además de afectados en vivienda y cultivos, se han registrado interrupciones en el suministro de energía, pérdida de acueductos rurales y deterioro de las vías de acceso. El golpe a la infraestructura educativa y la creciente amenaza de represamientos en ríos y quebradas agravan la situación para las comunidades más distantes.

Barrera explicó que varias de esas poblaciones se encuentran a dos días de camino desde el casco urbano, por lo que la atención terrestre se ha visto limitada. Ante esta situación, solicitó el despliegue de apoyo aéreo para realizar sobrevuelos y verificar el estado real de los sectores aislados, así como agilizar la llegada de asistencia humanitaria.

Contexto regional de las lluvias

La declaración de calamidad pública en Urrao se suma a una amplia serie de emergencias por lluvias que se han registrado en diferentes partes de Antioquia. En otras zonas del departamento, principalmente en el Urabá antioqueño, la ola invernal ha generado inundaciones, desbordamientos de ríos y pérdidas de cultivos, dejando miles de personas afectadas y varias subregiones en alerta por el aumento de precipitaciones.

Autoridades departamentales confirmaron que 10 de los 11 municipios de Urabá presentan situaciones de emergencia, con desbordamientos, daños en viviendas y vías, y evacuaciones preventivas en zonas de riesgo. Más de 1.200 familias requerirían apoyo humanitario, según los registros de atención inicial en esa subregión.

Los reportes climáticos también señalan que, a pesar de que tradicionalmente enero y febrero registran lluvias moderadas, las condiciones atmosféricas han generado niveles de precipitación superiores a lo habitual en los últimos meses, aumentando la vulnerabilidad de municipios como Urrao ante eventos extremos.

Respuesta institucional y necesidades urgentes

La declaratoria de calamidad pública permitirá a las autoridades locales y departamentales coordinar con mayor rapidez recursos y capacidad operativa para la atención de los afectados. Entre las prioridades definidas están la habilitación de rutas alternas para el ingreso de suministros, la evaluación técnica del estado de los sistemas de agua potable y energía, y el acompañamiento a las familias que actualmente no pueden ser atendidas por vía terrestre.

La emergencia también ha reactivado medidas en otras subregiones del departamento, donde las autoridades han movilizado maquinaria y personal técnico para restablecer la transitabilidad de carreteras dañadas, intervenir zonas de deslizamiento y apoyar los consejos municipales de gestión del riesgo ante cualquier eventualidad secundaria.