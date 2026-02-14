Resumen: La autopista Medellín–Bogotá permanece cerrada entre Guarne y Zamora debido a deslizamientos de tierra. Las autoridades de tránsito y organismos de gestión del riesgo trabajan en la remoción de escombros y recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la circulación.

¡Atención! Se presenta cierre de la autopista Medellín–Bogotá por deslizamientos de tierra entre Guarne y Zamora

La circulación vehicular en la autopista Medellín–Bogotá se encuentra suspendida debido a un deslizamiento de tierra que afectó varios tramos de la vía.

Las autoridades de tránsito confirmaron que la afectación se presenta a la altura del peaje, impidiendo la movilización normal de vehículos en sentido hacia el Oriente del departamento. Posteriormente, se informó que la emergencia se extendió, por lo que la vía permanece cerrada en ambos sentidos entre los puntos conocidos como Alto de la Virgen (Guarne) y Zamora (Bello).

Los derrumbes han generado bloqueos totales en el corredor vial, lo que ha obligado a tomar medidas para proteger a los conductores y evaluar el terreno.

Recomendaciones a los conductores

Frente a esta situación, las autoridades sugieren a los usuarios que deban transitar por la ruta afectada optar por desvíos alternativos para evitar congestión y riesgos. Entre las opciones recomendadas para quienes se dirigen hacia el Oriente antioqueño se encuentran Túnel de Oriente, Palmas – Aeropuerto o el corredor Palmas – El Retiro – Llanogrande, que permiten continuar el viaje sin exponerse a los tramos afectados por caída de tierra e inestabilidades.

Impacto en el tráfico y acciones de las autoridades

El cierre total de la autopista ha generado congestión en las vías secundarias, especialmente en horarios de alta demanda, y ha requerido que las autoridades trabajen para restablecer el flujo vehicular de manera segura. Se espera que los equipos especializados evalúen la magnitud de los desprendimientos para implementar un plan de remoción de escombros y estabilización del terreno.

Los organismos de gestión del riesgo y funcionarios de movilidad se encuentran en la zona realizando inspecciones técnicas, evaluando las condiciones geológicas y planificando los trabajos necesarios para limpiar los escombros y mitigar riesgos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y restablecer la circulación de forma ordenada.

Ante las emergencias registradas por las fuertes lluvias, se invita a la comunidad a mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre el avance de los trabajos y posibles cierres viales. Además, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito para proteger a conductores y peatones.