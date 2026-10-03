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Resumen: Paulo Cuero Ángulo fue condenado por su responsabilidad en dos casos de abuso sexual registrados durante 2024 en el Valle del Cauca. Las víctimas fueron intimidadas con un arma blanca, agredidas sexualmente y despojadas de dinero. Uno de los hechos ocurrió en Valle del Lili y el otro en el sector del Jarillón. El hombre aceptó los cargos y recibió condenas de siete y diez años de prisión, respectivamente.

¡Las llevaba a zonas solitarias! Hombre fue condenado por abusar de dos mujeres y robarles dinero en Cali

Dos casos de violencia sexual ocurridos durante 2024 en el Valle del Cauca terminaron con la condena de Paulo Cuero Ángulo, quien fue declarado responsable de las conductas delictivas cometidas contra dos mujeres en hechos registrados con seis meses de diferencia.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer similitudes entre ambos episodios. En los dos casos, las víctimas fueron abordadas en lugares solitarios, intimidadas con un arma cortopunzante y posteriormente sometidas a agresiones sexuales. Además, el responsable obtuvo dinero de las mujeres mediante diferentes modalidades.

Primer caso ocurrió en Valle del Lili

El primero de los hechos se presentó el 3 de mayo de 2024, en el sector de Valle del Lili. Una mujer que se dirigía hacia su vivienda fue abordada por Cuero Ángulo, quien la intimidó utilizando un arma blanca.

De acuerdo con la investigación, el hombre obligó a la víctima a desplazarse hasta una zona despoblada. Allí se produjo la agresión sexual y posteriormente el implicado obtuvo 500.000 pesos que se encontraban en la cuenta bancaria de la mujer.

Después de cometer los hechos, Cuero Ángulo huyó del lugar. Por este caso, el hombre terminó respondiendo por las conductas que le fueron atribuidas durante el proceso judicial.

Seis meses después se registró otro caso

El segundo episodio ocurrió el 7 de noviembre de 2024, esta vez en el sector del Jarillón. Allí, otra ciudadana fue interceptada por Cuero Ángulo y sometida por la fuerza.

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La mujer fue víctima de una agresión sexual y, posteriormente, el hombre le hurtó 1.200.000 pesos que tenía disponibles en una plataforma financiera.

La situación fue advertida por uniformados de la Policía Nacional, quienes se percataron de lo que estaba ocurriendo y lograron capturar en flagrancia a Cuero Ángulo.

El condenado aceptó su responsabilidad

Durante el proceso judicial, el hombre admitió su responsabilidad en las conductas delictivas que le fueron imputadas por cada uno de los casos. Los hechos de mayo y noviembre dieron lugar a condenas independientes.

Por el episodio ocurrido el 3 de mayo, Cuero Ángulo recibió una sentencia de siete años de prisión. En cuanto al caso registrado el 7 de noviembre, la condena fue de diez años de cárcel.

Según las particularidades establecidas en cada proceso, el hombre fue declarado responsable de delitos como acceso carnal violento, hurto calificado y hurto por medios informáticos y semejantes.

Los cargos correspondientes a ambos casos fueron aceptados por el ahora condenado, quien deberá cumplir las penas impuestas por los hechos cometidos contra las dos mujeres.