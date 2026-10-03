¡Atención! Se conoce nuevo balance del accidente en Salgar: confirman cuatro muertos y tres heridos

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el nuevo balance del accidente ocurrido en Salgar tras el movimiento en masa que empujó una buseta hacia un abismo. Las autoridades mantienen las labores de atención en la zona y coordinan el traslado de la persona que permanece en estado más grave.

Se conocen nuevos detalles del grave accidente ocurrido este sábado 3 de octubre en el sector Barroso, Las Peñas, en jurisdicción de Salgar. El reporte actualizado de las autoridades confirma que cuatro personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas, una de ellas en estado muy grave.

La emergencia se presentó luego de que un movimiento en masa empujara una buseta hacia un abismo, en la vía que comunica a Salgar con Andes. El vehículo terminó en una zona de difícil acceso, donde permanecen los organismos de respuesta para atender la emergencia.

Así ocurrió el accidente

Las primeras informaciones conocidas sobre el hecho señalaban que la buseta de servicio público había sido alcanzada por el movimiento de tierra y terminó fuera de la vía. Las condiciones del terreno han requerido la coordinación de diferentes organismos para adelantar las labores de atención.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) coordina la respuesta, con el apoyo del Dagran y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

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Gobernador lamentó la tragedia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la tragedia y confirmó que el movimiento en masa continúa activo. El mandatario también informó sobre las acciones que adelantan las autoridades para atender a las personas afectadas.

“Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente. El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico”, publicó en su cuenta de X.

Antioqueños: atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente. El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico. El @DagranAntioquia… https://t.co/pUCoV8slgG — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 3, 2026

El gobernador señaló que el Dagran activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que se trabaja con maquinaria en el lugar. Por su parte, la Secretaría de Salud de Antioquia coordina el traslado en un helicóptero medicalizado de la persona que permanece en estado más grave.

Las autoridades acompañan a las familias de las víctimas y mantienen el seguimiento a los tres lesionados, mientras continúan las labores de respuesta en el sector Las Peñas.