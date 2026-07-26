Resumen: Las autoridades forenses de Medicina Legal serían las encargadas de determinar, en los próximos días, las causas exactas del deceso.

Hombre reportado desparecido en Bogotá fue hallado muerto en un canal de agua en Suba ¿qué pasó?

Minuto30.com .- Luego de una angustiosa semana de búsqueda, la historia de Fernando Barreto, un hombre de 39 años con discapacidad cognitiva, tuvo el peor de los finales. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el norte de Bogotá, mientras su familia clama por respuestas que permitan esclarecer lo sucedido.

El misterio que rodeaba la desaparición de Fernando Barreto en la localidad de Usaquén terminó con una dolorosa noticia para sus seres queridos. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación se habría comunicado con la familia para informarles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en un canal de agua ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, que correspondería al del hombre de 39 años.

Hasta el momento, un manto de dudas cubre este lamentable suceso. Las autoridades han mantenido hermetismo sobre el punto exacto de la recuperación del cuerpo y las condiciones en las que fue encontrado, indicando que las circunstancias de su fallecimiento son materia de estricta investigación.

Cronología de una desaparición sin respuestas

El rastro de Fernando se había perdido a mediados de julio en un escenario cotidiano que no presagiaba ningún peligro:

Último avistamiento: Fue visto por última vez el pasado 16 de julio a las 3:29 p.m.

El recorrido: Habría salido de su vivienda ubicada en el barrio Cedritos (Usaquén) con la intención de dirigirse a una panadería cercana. Nunca regresó.

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Condición especial: Su diagnóstico de discapacidad cognitiva había encendido las alertas de la comunidad desde el primer minuto de su desaparición, generando campañas de búsqueda en redes sociales.

El clamor de la familia: justicia y privacidad

Ante la confirmación de la tragedia, la familia de Fernando ha emitido un sentido pronunciamiento en el que exigen a los entes investigadores celeridad para conocer la verdad detrás de estos hechos. Esperan que, una vez avancen las diligencias forenses y judiciales de la Fiscalía, se puedan obtener detalles claros sobre cómo el hombre terminó en un canal de Suba.

A la par de su exigencia de justicia, los familiares han hecho una petición especial a la ciudadanía y a los medios de comunicación: “Pedimos respeto, comprensión y privacidad para nuestra familia mientras afrontamos este difícil momento de duelo”.

Las autoridades forenses de Medicina Legal serían las encargadas de determinar, en los próximos días, las causas exactas del deceso.

Volante emitido por la Fiscalía