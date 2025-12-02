Resumen: Kardyn Montilla, presunto responsable del feminicidio de una mujer en Bogotá, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. Según la Fiscalía, el hombre engañaba a jóvenes con falsas ofertas laborales como modelo para abusarlas sexualmente, robar sus pertenencias y, en algunos casos, extorsionarlas con fotografías. Montilla estaría vinculado a al menos 16 hechos similares, lo que revela un patrón de conducta delictiva que ahora es objeto de investigación.

¡Las engañaba con falsas ofertas laborales! Presunto autor de feminicidio y múltiples abusos contra mujeres en Bogotá, enviado a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Kardyn Montilla, de nacionalidad venezolana, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, tras ser señalado como presunto responsable del abuso sexual y asesinato de una mujer en Bogotá.

El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue citada mediante una supuesta oferta laboral como modelo a través de plataformas virtuales. Al llegar a la zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, la joven habría sido sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y asfixiada, según los investigadores.

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron identificar un posible patrón de comportamiento de Montilla: captaba a mujeres jóvenes con falsas propuestas de trabajo, algunas eran violentadas sexualmente y despojadas de sus pertenencias, mientras que a otras se les tomaban fotografías con fines de extorsión para no difundirlas.

Esto le podría interesar: Minuto30 recibió condecoración del Concejo de Bogotá por los 15 años de vida: un legado digital más vivo que nunca

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, le imputó a Kardyn Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Además, el detenido estaría vinculado a otros 16 casos similares, en los que habría utilizado la misma modalidad de engaño para atacar a mujeres. Actualmente, cumple la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos y posibles víctimas adicionales.

La justicia continúa con el análisis de estos casos para garantizar que se identifiquen y sancionen todas las víctimas afectadas por este presunto agresor.