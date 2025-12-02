Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Las engañaba con falsas ofertas laborales! Presunto autor de feminicidio y múltiples abusos contra mujeres en Bogotá, enviado a la cárcel

    El acusado habría cometido al menos 16 hechos similares antes del crimen más reciente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Envían a reclusión a menor que aceptó cargos por el homicidio del concejal de San Andrés de Cuerquia
    FOTO ILUSTRATIVA
    ¡Las engañaba con falsas ofertas laborales! Presunto autor de feminicidio y múltiples abusos contra mujeres en Bogotá, enviado a la cárcel

    Resumen: Kardyn Montilla, presunto responsable del feminicidio de una mujer en Bogotá, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. Según la Fiscalía, el hombre engañaba a jóvenes con falsas ofertas laborales como modelo para abusarlas sexualmente, robar sus pertenencias y, en algunos casos, extorsionarlas con fotografías. Montilla estaría vinculado a al menos 16 hechos similares, lo que revela un patrón de conducta delictiva que ahora es objeto de investigación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación confirmó que Kardyn Montilla, de nacionalidad venezolana, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, tras ser señalado como presunto responsable del abuso sexual y asesinato de una mujer en Bogotá.

    El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue citada mediante una supuesta oferta laboral como modelo a través de plataformas virtuales. Al llegar a la zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, la joven habría sido sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y asfixiada, según los investigadores.

    Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron identificar un posible patrón de comportamiento de Montilla: captaba a mujeres jóvenes con falsas propuestas de trabajo, algunas eran violentadas sexualmente y despojadas de sus pertenencias, mientras que a otras se les tomaban fotografías con fines de extorsión para no difundirlas.

    Esto le podría interesar: Minuto30 recibió condecoración del Concejo de Bogotá por los 15 años de vida: un legado digital más vivo que nunca

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, le imputó a Kardyn Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

    Además, el detenido estaría vinculado a otros 16 casos similares, en los que habría utilizado la misma modalidad de engaño para atacar a mujeres. Actualmente, cumple la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos y posibles víctimas adicionales.

    La justicia continúa con el análisis de estos casos para garantizar que se identifiquen y sancionen todas las víctimas afectadas por este presunto agresor.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez le presenta a la ciudad el proyecto “Mi río, mis quebradas”

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.