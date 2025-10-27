«Las cuchas NO tienen razón»: la izquierda le dio la espalda a las madres de Soacha por apoyar influencers

Resumen: Colectivos de izquierda, que usan la frase "las cuchas tenían razón" en apoyo a las madres de Soacha (víctimas de falsos positivos), las ignoraron en las urnas. Jacqueline Castillo, una líder de las madres, obtuvo solo 6.521 votos al Congreso, una cifra muy inferior a la de influencers de izquierda como Wally (137.821 votos) y otros activistas regionales. Esto genera críticas sobre si la izquierda usa el dolor de las víctimas para hacer política sin darles un respaldo real.

Con la frase «las cuchas tenían razón», diferentes colectivos de izquierda han transmitido un mensaje en apoyo a las madres de Soacha por los falsos positivos que muchas de ellas vivieron hace dos décadas. Sin embargo, el apoyo se quedó solo en palabras, pues tuvieron la oportunidad de darles voz en el Congreso y las ignoraron.

La votación del Pacto Histórico dejó varias conclusiones, sin embargo, acá solo hablaremos de una.

En diferentes ciudades se han presentado manifestaciones hasta con violencia porque algunas administraciones han borrado los murales que decían «las cuchas tenían razón», hablando sobre los falsos positivos. Incluso, se han presentado diferentes marchas y actos simbólicos para apoyar a las madres de Soacha y a todas las que han perdido un hijo por culpa de la violencia del Estado.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, a la hora de darles voz y voto no aparecieron. Por poner un ejemplo, Jacqueline Castillo, una de las caras más visibles de las madres sacó solo 6.521 votos, lo que la deja sin opciones de llegar al Congreso. ¿La izquierda utiliza su dolor para hacer política, pero no la apoya para llegar al Senado?

Paralelamente a esta situación, en la lista al senado lideran influencer como Wally, que sacó 137.821 votos. Incluso, si uno mira las Cámaras, hay influencers con más votos que las madres de Soacha, con la diferencia que por ellos solo podían votar en una región y por las madres en todo el país.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que tuvo polémicos contratos con el gobierno de Petro (incluido un viaje a Asia muy costoso), sacó más de 26.000 votos solo en Bogotá.

En Antioquia, por ejemplo, Hernán Muriel, reconocido activista en redes sociales, sacó 41.000 votos.

Al final, pareciera ser que las cuchas no tenían razón.

