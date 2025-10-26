Resumen: El perro, visiblemente emocionado, levantó las orejas y comenzó a saltar frenéticamente. El movimiento de su cola y su energía reflejaban el reconocimiento incondicional: no solo era una voz familiar, sino un pedazo de su historia y de su hogar

¡Conmovedor! El milagro que esperaba «mechudo»: en jornada de adopción se reencontró con su familia

Minuto30.com .- En medio del bullicio y la esperanza de una jornada de adopción animal en el Parque Caldas en Manizales, ocurrió un verdadero milagro que conmovió a toda la ciudad: el reencuentro de una familia con su perro, «Mechudo», perdido desde hacía tres largos meses.

La Unidad de Protección Animal (UPA) realizaba su jornada de adopción, presentando a perritos rescatados que buscaban una segunda oportunidad. Entre el grupo de visitantes, un joven se detuvo en seco frente a uno de los peluditos, sus ojos se llenaron de lágrimas y exclamó con voz temblorosa: «¡Ese es Mechudo!»

El Reconocimiento que Rompió el Silencio:

Al escuchar su nombre, el perro, visiblemente emocionado, levantó las orejas y comenzó a saltar frenéticamente. El movimiento de su cola y su energía reflejaban el reconocimiento incondicional: no solo era una voz familiar, sino un pedazo de su historia y de su hogar.

Los voluntarios de la UPA confirmaron que habían rescatado a Mechudo meses atrás. Había recibido todos los cuidados, vacunas y atenciones, y estaba listo para ser adoptado… sin saber que su destino era, simplemente, volver a los brazos de su dueña original.

«Hoy me Voy con el Corazón Lleno»: El Agradecimiento de María Carmenza:

La dueña, María Carmenza Muñoz Cuervo, no pudo contener la emoción al abrazar a su fiel compañero. Agradeció profundamente a la Unidad de Protección Animal por su labor: “gracias por cuidar de él cuando yo no podía encontrarlo. Hoy me voy con el corazón lleno”, expresó, mientras Mechudo se acurrucaba en sus brazos, moviendo la cola con la felicidad de quien, por fin, vuelve a estar completo.

