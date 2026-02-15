“Las cosas no son como parecen”: Mujer vinculada a la presunta infidelidad de Blessd rompe el silencio

En los últimos días, el cantante paisa Blessd se ha visto en el centro de la atención mediática por un tema personal que rápidamente se volvió viral. Supuestas capturas de pantalla muestran intercambios de mensajes entre el artista y Ángela Valdivieso, creadora de contenido para adultos oriunda de Pereira, mientras su pareja, la influencer Manuela QM, espera su primer hijo.

Los mensajes, que según las imágenes se enviaron entre el 7 y el 21 de enero de 2026, muestran cómo el contacto entre el artista y la creadora de contenido para adultos comenzó en Instagram, cuando ella lo etiquetó en historias y ambos intercambiaron mensajes directos.

Posteriormente, la conversación se trasladó a WhatsApp, donde, según las capturas, los mensajes comenzaron a volverse más personales e íntimos. Esta escalada en el tono de los intercambios provocó un intenso debate en redes sociales: mientras algunos usuarios criticaron al artista por su presunta conducta, otros pidieron prudencia y recordaron que la veracidad de los chats aún no ha sido confirmada oficialmente.

Ángela Val responde a las acusaciones

La modelo decidió hablar y ofrecer su versión frente a la controversia. A través de sus redes sociales, explicó que la difusión del video fue motivada por su expareja: “Yo no quiero hablar mucho de lo que están hablando en TikTok, pero tengo que aclarar que ese video lo publicó mi expareja con la intención de hacerme daño y no es verdad lo que dice”.

Ángela también aclaró que no mantiene contacto con Blessd y que los chats filtrados correspondían a conversaciones privadas con su mejor amiga: “Esas capturas las tomó de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada con ella, pero las cosas no son así como aparecen en el video. No conozco ni nada a Blessd”.

Ataques y amenazas en redes

La publicación del número personal de Valdivieso provocó que recibiera numerosos mensajes de odio en WhatsApp. La modelo optó por no prestar atención a las amenazas: “Yo estoy relajada en mi casa… La gente que me está amenazando por WhatsApp. No pierdan su tiempo porque yo no le pongo atención a eso. No crean en todo lo que ven por redes”.

Mientras tanto, Manuela QM tomó medidas discretas en su cuenta de Instagram, dejando de seguir al cantante, acción que muchos interpretaron como un indicio de tensión en la relación. Ninguno de los involucrados había emitido declaraciones públicas inmediatas, aunque la controversia seguía creciendo.

Blessd rompe el silencio

Ante la ola de especulaciones, Blessd decidió dirigirse a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram. En sus historias, el cantante buscó frenar los rumores y reafirmar su posición: “No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho”.

Semanas antes, Blessd había confirmado públicamente su paternidad junto a Manuela QM, compartiendo fotos de la ecografía y zapatillas de bebé. En ese momento, el artista expresó cómo esta etapa estaba impactando su vida: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones. Yo soy un guerrero de haters, tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones, me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando hijo mío”.

El debate sigue en redes

A pesar del pronunciamiento, la polémica continúa generando conversación digital. Mientras algunos critican al artista y dan por ciertas las filtraciones, otros llaman a respetar la privacidad de las figuras públicas y a no difundir información sin confirmación.

Entre amenazas, aclaraciones y pronunciamientos, el tema sigue siendo tendencia, dejando claro que cualquier hecho privado puede convertirse en un fenómeno digital con múltiples interpretaciones. Por ahora, las únicas certezas son las declaraciones de Ángela Val y Blessd, y la creciente discusión sobre la responsabilidad en la difusión de contenido no verificado.