Resumen: Blessd vuelve a ser tendencia tras filtrarse supuestos chats y fotos que comprometerían su relación con Manuela QM, a pocos meses de convertirse en padres. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido la información, mientras la polémica sigue generando debate en redes sociales.

¡Blessd en medio de nueva polémica! Filtran chats y fotos que evidenciarían una presunta infidelidad a Manuela QM

El nombre de Blessd volvió a dominar la conversación digital, esta vez por señalamientos relacionados con su vida sentimental. En redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla y un video que muestran supuestas conversaciones privadas que comprometerían al artista paisa con una mujer diferente a su actual pareja, Manuela QM, quien además se encuentra embarazada.

El material se difundió a través de cuentas anónimas y, en pocas horas, el video superó el millón de visualizaciones. Según lo divulgado, las conversaciones habrían tenido lugar en enero de 2026 e incluirían insinuaciones para concretar encuentros y el intercambio de fotografías mediante funciones de visualización temporal en WhatsApp.

Conversaciones que encendieron la controversia

De acuerdo con las imágenes viralizadas, la interacción comenzó luego de que una mujer etiquetara al artista en historias de Instagram. Posteriormente, los mensajes, supuestamente de Blessd, incluyen preguntas sobre cómo se encuentra, qué hace y en qué ciudad reside, mencionando Pereira como lugar de residencia de la mujer.

La conversación habría continuado por WhatsApp, con el envío de imágenes temporales, y en algunos fragmentos se observa un intercambio de fotografías provocativas.

Nooo quemaron a Blessd , otra vez siendo infiel pic.twitter.com/aufoEIuhOF — out of context Westcol (@k_psmj) February 14, 2026

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la autenticidad del material. Ni el artista ni su equipo han validado o desmentido las capturas, dejando el tema en el terreno de los rumores.

Una relación bajo la lupa pública

La situación ha generado especial atención porque la pareja anunció recientemente que se convertirá en padres. En enero de 2026, el cantante confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales, relatando que la influencer le entregó una cajita con ropa y accesorios de bebé, un gesto que describió como profundamente conmovedor.

Desde que oficializaron su relación en agosto de 2025, ambos han estado expuestos al escrutinio constante de las redes. Blessd ha sido señalado en varias ocasiones por supuestas infidelidades en relaciones anteriores, mientras que Manuela QM ha sido vinculada a controversias digitales relacionadas con vínculos pasados del artista, incluyendo su relación con Nicole Rivera, conocida como La Suprema.

Con la reciente filtración, se confirmó que la influencer dejó de seguir al cantante en Instagram, lo que fue interpretado como posible señal de molestia o distanciamiento, intensificando las especulaciones sobre una eventual crisis sentimental.

Reacciones y expectativa

El caso ha generado una ola de comentarios en X, Instagram y otras plataformas, donde seguidores debaten sobre la veracidad de las pruebas y su impacto en la vida personal y profesional del artista. Mientras algunos defienden la presunción de inocencia y cuestionan la procedencia del material, otros consideran que las imágenes serían suficientes para evidenciar una falta de lealtad.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación. A la espera de un pronunciamiento, la conversación digital continúa creciendo, impulsada por la viralización del video y las capturas que siguen circulando en distintas cuentas.