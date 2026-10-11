Se termina la Semana de receso escolar: Más de 177.000 pasajeros se movilizan en avión este domingo en Colombia

Resumen: La Aeronáutica Civil prevé una elevada afluencia de viajeros en las terminales aéreas del país durante este fin de semana festivo, en pleno desarrollo de la temporada de vacaciones escolares.
Minuto30.com .- El tráfico aéreo en Colombia mantiene una alta dinámica durante la semana de receso escolar. Para este domingo 11 de octubre, la Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) proyecta que 177.166 pasajeros se desplacen a través de la red aeroportuaria nacional e internacional.
La jornada se enmarca en medio del puente festivo de octubre, uno de los picos de movilización más significativos del segundo semestre para el sector turístico y de transporte.
El balance del flujo aéreo en temporada
El volumen registrado este domingo confirma las estimaciones operativas trazadas por las autoridades aeronáuticas para la temporada vacacional:
Proyección total: La Aerocivil calcula que más de 2,15 millones de personas viajarán por vía aérea durante todo el periodo de receso escolar en Colombia.
Tráfico del puente festivo: Únicamente durante el puente festivo se estima el tránsito de cerca de 900.000 pasajeros en trayectos nacionales e internacionales.
Prevalencia nacional: Más del 60% del movimiento de viajeros se concentra en rutas internas hacia destinos de descanso, playa y turismo cultural.
Recomendaciones clave para los viajeros3h3>
Dado el alto flujo de usuarios en los principales aeropuertos del país, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes pautas operativas:
Tiempo de llegada: Presentarse con 2 horas de anticipación para abordajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.
Registro digital: Realizar el check-in previo a través de las aplicaciones o sitios web de las aerolíneas para optimizar el paso por salas.
Estado del itinerario: Consultar periódicamente los canales oficiales y el estado del vuelo ante eventuales ajustes por condiciones meteorológicas.
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