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Resumen: La Aeronáutica Civil prevé una elevada afluencia de viajeros en las terminales aéreas del país durante este fin de semana festivo, en pleno desarrollo de la temporada de vacaciones escolares.

Se termina la Semana de receso escolar: Más de 177.000 pasajeros se movilizan en avión este domingo en Colombia

Minuto30.com .- El tráfico aéreo en Colombia mantiene una alta dinámica durante la semana de receso escolar. Para este domingo 11 de octubre, la Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) proyecta que 177.166 pasajeros se desplacen a través de la red aeroportuaria nacional e internacional.

La jornada se enmarca en medio del puente festivo de octubre, uno de los picos de movilización más significativos del segundo semestre para el sector turístico y de transporte.

El balance del flujo aéreo en temporada

El volumen registrado este domingo confirma las estimaciones operativas trazadas por las autoridades aeronáuticas para la temporada vacacional:

Proyección total: La Aerocivil calcula que más de 2,15 millones de personas viajarán por vía aérea durante todo el periodo de receso escolar en Colombia.

Tráfico del puente festivo: Únicamente durante el puente festivo se estima el tránsito de cerca de 900.000 pasajeros en trayectos nacionales e internacionales.

Prevalencia nacional: Más del 60% del movimiento de viajeros se concentra en rutas internas hacia destinos de descanso, playa y turismo cultural.

Recomendaciones clave para los viajeros3h3>

Dado el alto flujo de usuarios en los principales aeropuertos del país, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes pautas operativas:

Tiempo de llegada: Presentarse con 2 horas de anticipación para abordajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.

Registro digital: Realizar el check-in previo a través de las aplicaciones o sitios web de las aerolíneas para optimizar el paso por salas.

Estado del itinerario: Consultar periódicamente los canales oficiales y el estado del vuelo ante eventuales ajustes por condiciones meteorológicas.