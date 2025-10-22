Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una mujer fue capturada tras robar una bicicleta en el barrio Alcázares, Barrios Unidos, gracias a la coordinación entre las cámaras de videovigilancia del C4 Bogotá y la Policía en terreno. La acción se activó tras una alerta ciudadana a la Línea 123, y permitió seguir a la sospechosa en tiempo real hasta su interceptación. La víctima recuperó su bicicleta y presentó la denuncia correspondiente. El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de integrar tecnología y capacidad humana para reforzar la seguridad en la ciudad.

¡Las cámaras de seguridad no le dieron tregua! Mujer capturada tras hurtar bicicleta en Bogotá

Gracias a la coordinación entre la tecnología de videovigilancia del C4 Bogotá y las unidades de la Policía en terreno, una mujer fue capturada en flagrancia tras robar una bicicleta en el barrio Alcázares, localidad de Barrios Unidos.

El hecho se registró luego de que un ciudadano alertara a la Línea 123 sobre el robo. De inmediato, un operador del Centro Automático de Despacho (CAD) activó el protocolo de seguimiento, utilizando las cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes mostraron a la mujer mientras intentaba escapar con la bicicleta hurtada, y el operador inició un seguimiento continuo que se extendió por varias cuadras.

Esto le podría interesar: Tenía brazalete del INPEC y volvió a robar: cayó en pleno asalto en el sur de Bogotá

Durante la persecución, la comunicación en tiempo real entre el CAD y los uniformados en terreno permitió informar la ruta exacta de la sospechosa, lo que facilitó que las patrullas lograran interceptarla y recuperar el vehículo robado en pocos minutos.

La víctima, que colaboró con los agentes durante el procedimiento, agradeció la rápida reacción de las autoridades y acompañó la denuncia formal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad recordó la importancia de reportar cualquier emergencia a la Línea 123, lo que permite activar de manera inmediata la respuesta policial y los protocolos de reacción de las entidades distritales.