Resumen: La defensa del excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro, radicó ante la Fiscalía General de la Nación 14 nuevas pruebas con las que busca demostrar que la imputación por presunto acoso sexual en su contra es en realidad un montaje. Entre los elementos presentados por el abogado Jhonny Mercado sobresalen registros que vinculan al esposo de una de las denunciantes —un brigadier general activo— con un presunto cabecilla del ELN, una certificación de la Escuela Superior de Guerra que desmiente la asistencia de Zapateiro al evento académico donde supuestamente obtuvo el teléfono de la presunta víctima, y el testimonio bajo juramento de su antiguo ayudante de despacho, quien custodiaba su celular institucional y aseguró que nunca existieron mensajes de contenido inapropiado o sexual. Con este acervo, la defensa pretende desvirtuar la hipótesis del ente acusador y frenar el avance del proceso hacia la etapa de juicio.

Las 14 pruebas contundentes con las que la defensa del General Zapateiro demostraría un montaje en su contra

En un giro clave dentro del proceso judicial que se adelanta contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro por presunto acoso sexual, su defensa técnica, liderada por el abogado Jhonny Mercado, radicó formalmente ante la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para incorporar 14 nuevas pruebas sobrevinientes. Con este acervo, los defensores pretenden desvirtuar por completo la hipótesis del ente acusador y demostrar que el caso corresponde a un montaje en contra del excomandante del Ejército Nacional.

El general (r) Zapateiro, quien lideró la institución militar entre 2019 y 2022 durante el mandato del entonces presidente Iván Duque, fue imputado el pasado mes de mayo por la Fiscalía por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. Los cargos apuntan a supuestas insinuaciones de carácter íntimo dirigidas a una suboficial y a una abogada adscrita al Comando Cibernético de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el exalto oficial no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Vínculos con el ELN y presuntas inconsistencias en las fechas

Entre las evidencias más controvertidas presentadas por la defensa destaca material documental, digital y de prensa que vincularía a un brigadier general activo del Ejército—esposo de una de las denunciantes— con alias ‘Gilberto’, un presunto cabecilla del grupo guerrillero ELN. Para el abogado Mercado, estos antecedentes contextuales resultan determinantes para establecer el trasfondo real detrás de la acusación.

Le puede interesar: Quintero logró poner una pieza clave en Antioquia: la defensora del Pueblo en el departamento es ficha de él

Asimismo, la defensa aportó una certificación oficial expedida el 2 de julio de 2026 por la Escuela Superior de Guerra ‘General Rafael Reyes Prieto’. El documento, respaldado por archivos históricos y material fílmico institucional, confirma que el general (r) Zapateiro no asistió a la llamada ‘Cátedra Colombia’ celebrada en la Universidad Militar Nueva Granada.

Esta prueba contradice directamente los argumentos de la imputación de la Fiscalía, según los cuales el general se valió de dicha cátedra para fungir como conferencista y obtener a través de un tercero el número celular de la presunta víctima. Además, el certificado aclara que el evento se llevó a cabo el 16 de julio de 2021 y no en agosto del mismo año, como inicialmente afirmó el ente acusador. “Toda la coartada de la presunta víctima se derrumba como un castillo de naipes, sencillamente por lo falaz que resulta”, aseveró el jurista.

Testimonios de su círculo cercano

Adicionalmente, el paquete probatorio incluye la declaración juramentada de un mayor en retiro que se desempeñó como ayudante directo del general Zapateiro. Por la naturaleza de sus funciones, este oficial era el encargado de custodiar el teléfono institucional del comandante cuando este ingresaba a reuniones privadas en la Casa de Nariño.

El testigo afirmó categóricamente bajo juramento que, al gestionar constantemente la aplicación de WhatsApp para buscar información solicitada por el Estado Mayor, jamás evidenció mensajes de texto irrespetuosos, de contenido vulgar o con connotaciones sexuales dirigidos hacia ninguna mujer.

Con el aporte de este nuevo bloque probatorio, la defensa busca que la decisión prevista en el artículo 336 de la Ley 906 de 2004 —que define si se precluye la investigación o se radica formalmente el escrito de acusación— sea analizada bajo la totalidad de los hechos disponibles y no únicamente con los elementos iniciales que dieron pie a la imputación.