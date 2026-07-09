Resumen: La actual gestión de Olga Patricia Llano Obando como defensora del Pueblo en Antioquia se encuentra en el centro del debate público debido a sus pasados vínculos con la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, donde ocupó cargos de libre nombramiento y remoción como la Gerencia de Diversidades Sexuales y la Gerencia Étnica entre 2020 y 2022. Esta cercanía ha despertado suspicacias entre sectores políticos y civiles que cuestionan la independencia y neutralidad de la Defensoría, especialmente ahora que Quintero enfrenta una imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Mientras los críticos ven su nombramiento como una posible extensión de la influencia quinterista en el departamento, quienes la respaldan defienden que su perfil como abogada y su experiencia en derechos humanos la capacitan para ejercer el cargo de forma autónoma y técnica.

Quintero logró poner una pieza clave en Antioquia: la defensora del Pueblo en el departamento es ficha de él

La independencia de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia ha vuelto al centro del debate público tras reactivarse los cuestionamientos sobre los vínculos políticos de su actual titular, Olga Patricia Llano Obando, con la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Llano Obando, quien asumió la dirección de la entidad humanitaria en el departamento en enero de 2025, cuenta con una trayectoria marcada por su paso en cargos de alta confianza y libre nombramiento durante el pasado gobierno municipal de la capital antioqueña.

Los nombramientos en la mira

De acuerdo con registros y documentos oficiales, la relación de la actual defensora regional con el quinterismo no fue aislada. Mediante el Decreto 0940 del 7 de octubre de 2020, firmado por el propio Daniel Quintero, Llano fue designada como titular de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género.

Su permanencia en la estructura directiva de la Alcaldía de Medellín se extendió a lo largo del periodo de gobierno. Las actas de posesión constatan que el 29 de junio de 2021 asumió funciones como gerente encargada y, posteriormente, el 3 de junio de 2022, fue nombrada en un rol similar dentro de la Gerencia Étnica. Para diversos veedores, estos cargos demuestran que era una funcionaria de extrema confianza dentro del círculo administrativo de la época.

Coyuntura y posiciones divididas

El debate sobre la neutralidad de Llano Obando cobra especial fuerza debido a la situación jurídica de Daniel Quintero, quien tras dejar la alcaldía asumió el cargo de superintendente de Salud y actualmente enfrenta un proceso de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta situación ha intensificado el control y la lupa ciudadana sobre los antiguos colaboradores del exmandatario que hoy ocupan puestos clave en el Estado.

Sectores de la oposición y de la sociedad civil han expresado preocupación, argumentando que la Defensoría del Pueblo, por su naturaleza constitucional, exige una autonomía absoluta frente a los poderes políticos de turno para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos y la emisión transparente de alertas tempranas en las subregiones de Antioquia.

Por el contrario, defensores de la funcionaria recalcan que su idoneidad no debe ser juzgada únicamente por su pasado administrativo. Destacan que Llano Obando posee un perfil profesional robusto como abogada con amplia experiencia en derechos humanos y gestión pública, herramientas que, sostienen, le permiten ejercer sus labores con total apego a la ley y con independencia técnica.

Mientras la controversia continúa en los círculos políticos del departamento, la gestión de la Defensoría del Pueblo en Antioquia permanece bajo la estricta vigilancia de una opinión pública que reclama imparcialidad institucional en un territorio históricamente afectado por diversas problemáticas humanitarias.