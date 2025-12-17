Sacaron medio cuerpo de una chiva para lanzar voladores en plena vía de Itagüí

Resumen: Video viral revela maniobra suicida en Itagüí: sujetos lanzan pólvora desde una chiva en movimiento. Antioquia ya suma 82 quemados en diciembre de 2025. Conozca las multas y sanciones.

Lo que debía ser una celebración decembrina estuvo a punto de convertirse en un funeral en las vías de Itagüí. En un video que se ha vuelto viral en las últimas horas, se observa a dos individuos que, sin el menor respeto por la vida, sacaron medio cuerpo por los costados de una “chiva” en pleno movimiento para tirar voladores.

La grabación muestra cómo los artefactos salen disparados con ángulos peligrosos, amenazando no solo a los demás pasajeros del vehículo, sino también a los motociclistas y peatones que transitaban por el sector.

Al corte de hoy, miércoles 17 de diciembre, el departamento ya suma la aterradora cifra de 82 lesionados, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el año anterior. Medellín, por su parte, aporta 41 de estos casos, de los cuales 16 son niños menores de edad que hoy enfrentan cirugías y traumas de por vida.

Lo más alarmante del informe de salud es que la maniobra suicida de unos pocos está cobrando víctimas inocentes.

En la capital antioqueña, la cifra de “observadores” heridos (personas que no estaban quemando pólvora) ya igualó a la de los manipuladores. Se reportan 20 personas que, estando en sus casas o caminando tranquilamente, terminaron con fracturas, daños oculares y mutilaciones por culpa de terceros.

En otros puntos del departamento, como Remedios y La Estrella, se han reportado “guerras de bengalas” en parques principales, alterando gravemente el orden público. Ante esto, las autoridades han empezado a aplicar la sanción social y legal.

La Policía Metropolitana advirtió que las “chivas” donde se permita el uso de pólvora serán inmovilizadas de inmediato y sus conductores enfrentarán procesos penales por transporte ilegal de explosivos.

