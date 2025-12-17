No se buscan culpables, solo el cuerpo de toby: perrito atropellado en Aranjuez habría sido «botado»

Toby fue atropellado en Aranjuez, y se busca su cuerpo para darle sepultura y su familia poder hacer el duelo

Minuto30.com .- En el barrio Aranjuez, una familia está viviendo una verdadera pesadilla y suplica la ayuda de la comunidad. El pasado martes 16 de diciembre, su perro Toby fue atropellado cerca de la Calle 94, en inmediaciones del parque principal.

Pero la tragedia se agravó cuando, tras el accidente, el cuerpo del animal desapareció de la escena.

Los relatos de los dueños revelaron que quien atropelló a Toby, un frensch poodle de color blanco, lo dejó en una acera. Varios minutos después, se informó que una segunda persona recogió el cuerpo con la intención de tirarlo en un lugar no especificado.

La familia no está buscando culpables actualmente: solo suplican saber dónde fue arrojado para poder recuperarlo.

“Nos dicen que alguien lo recogió para tirarlo. Por favor, háganos saber el lugar donde el perrito fue arrojado; pertenece a una familia que lo ama y solo quiero un entierro en el que podamos despedirlo con amor.”

Como referencia se conoce que toby portaba la pañoleta azul que se ve en una de las fotos.

¿Cómo ayudar?

Si vives cerca del Parque Aranjuez, trabajas en el área o viste a alguien llevar el cuerpo de un perro ayer, o si tu recogiste el perrito, escribe al whatsapp 304 244 2932

Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede ayudar a esta familia a cerrar su duelo.

Por favor tener respeto por el dolor de esta familia, y no dar información falsa; si no sabes nada, solo comparte